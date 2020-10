Por que o Barcelona não deve lamentar o fracasso de contratar Depay?

O Barça tinha dinheiro, o Lyon havia concordado com os valores oferecidos e Memphis Depay queria jogar na Catalunha, mas o negócio não deu certo

O tinha dinheiro, o queria vender e Memphis Depay concordou com a transferência. Mas quando tudo já parecia certo, após o clube francês reduzir a pedida pelo atacante e aceitar negociá-lo por 15 milhões de euros, o Barça percebeu que sua contratação não seria possível, pois a folha salarial da equipe havia ultrapassado o limite. Por conta disso, a assinatura do contrato não aconteceu.

O Barcelona esperou até o último minuto da janela de transferência para ver se conseguia vender algum outro jogador para equilibrar as contas, o que não deu certo. Portanto, o clube não pôde efetuar a contratação de Depay, que já era dada praticamente como certa.

Conforme adiantado pela Goal, o clube culé está enfrentando grandes dificuldades financeiras e sofreu duros impactos com a pandemia do novo coronavírus, registrando perdas de R$ 650 milhões apenas na temporada passada.

Mesmo sem Depay, a equipe teve que se desfazer de alguns jogadores e reduzir salários durante o período sem futebol, mas isso não foi suficiente para a contratação do holandês.

Se o atacante Ousmane Dembélé - que foi alvo do Manchester United durante a janela de transferências - tivesse sido negociado, seja em uma transferência em definitivo ou por empréstimo, o clube certamente teria condições de contratar Depay.

Mas isso não aconteceu e, de forma matemática, o Barça sabe qual o limite econômico de seu plantel e decidiu recuar com Depay para não infringir a regra.

O Barcelona é uma das 36 equipes que ultrapassaram o limite de custos salariais entre os 42 clubes profissionais de LaLiga. Portanto, a diretoria culé sabia que isso poderia acontecer e que alguns dos seus objetivos no mercado poderiam ser frustrados por não cumprir os requisitos aplicáveis.

Antes da última tentativa por Depay, o Barça também sabia que só poderia investir 25% do dinheiro que recebeu com vendas de jogadores ou com a economia de salários em transferências. No final da janela, apesar de negociar Jean Claire Todibo, Juan Miranda ou Rafinha, o clube não conseguiu trazer o atacante que Ronald Koeman estava pedindo.