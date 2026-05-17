KNVB é duramente criticada pela forma como organizou as eliminatórias de promoção

John Stegeman está com o Willem II na final dos Play-offs da Keuken Kampioen. A promoção para a Vriendenloterij Eredivisie está, portanto, ao alcance dos jogadores de Tilburg, embora o técnico não estivesse nada satisfeito após a vitória sobre o Almere City FC.

Stegeman desabafa à ESPN sobre o calendário lotado dos play-offs de promoção. “Jogamos muitos jogos em um curto período. Já mencionei isso antes... a KNVB fez uma bela bagunça. Fizeram isso muito bem”, diz ele com bastante cinismo.

“Não sei quem decide tudo isso, mas é claro que não faz o menor sentido”, acrescenta o insatisfeito técnico do Willem II. Os Tricolores precisam de um total de seis partidas nos playoffs para garantir a promoção. Na final, aguarda-os um confronto com o FC Volendam ou o Telstar.

Stegeman considera o formato dos play-offs particularmente desvantajoso para os clubes da Keuken Kampioen Divisie. “Se você tivesse terminado em quinto ou sexto lugar, teria que jogar oito partidas. Isso não tem mais nada a ver com o sistema de promoção e rebaixamento. Na minha opinião, isso facilita demais as coisas para o time da Eredivisie. Mas é o que é, vamos nos preparar.”

O FC Volendam ou o Telstar precisam ser derrotados para concretizar o retorno ao nível mais alto. “Nessa final, não temos nada a perder. Queremos muito isso juntos. Tenho que elogiar meu grupo por isso. Fala-se muito sobre outras equipes da Keuken Kampioen Divisie. Isso é possível e aceitável, pois há equipes que se saíram muito bem”, disse Stegeman, que espera que, devido à classificação para a final, haja mais atenção para sua equipe.

“Acho que minha equipe não recebeu a devida atenção da imprensa nacional. E tudo bem, porque não estou nem um pouco atrás de atenção. Mas realmente acho que minha equipe merece um grande elogio pelas coisas boas que fez. E vamos continuar assim agora nos play-offs”, conclui o técnico vencedor.

O Willem II joga na próxima quarta-feira a partida de ida da final dos playoffs. A partida de volta está marcada para sábado, 23 de maio. A equipe de Tilburg foi rebaixada da Eredivisie há um ano e espera, portanto, um rápido retorno.