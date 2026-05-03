O holandês Patrick Kluivert, lenda do Barcelona, considera que o time catalão não enfrenta uma crise na posição de atacante de ofício, observando que o egípcio Hamza Abdelkarim, jogador do Barcelona Atlético, precisa de tempo para se adaptar.

Kluivert disse, em entrevista ao Koora: “Não acho que o Barcelona esteja passando por uma crise na posição de ponta de ataque, com a presença de Robert Lewandowski e Ferran Torres”.

Sobre os rumores que ligam o atacante polonês a uma saída do Barça ao final de seu contrato no verão, Kluivert comentou: “Ninguém sabe o que vai acontecer, mas se ele sair, o time precisará de um novo atacante com certeza”.

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E sobre se ele espera que seu filho, Shane Kluivert, e Hamza Abdelkarim, a dupla do Barcelona Atlético, tenham uma chance no time principal, ele disse: “É verdade que meu filho joga às vezes como ponta de lança, mas ele é mais um ponta do que um atacante de verdade, enquanto Hamza é um atacante de verdade, mas precisa de tempo para se adaptar”.

O ex-atacante holandês esclareceu: “A pré-temporada será muito importante para dar oportunidades a ambos, se possível, para que possam atuar com o time principal. Na próxima temporada, ninguém sabe quem poderá integrar o time principal”.

Hamza Abdelkarim brilhou e liderou o time juvenil do Barcelona à conquista do campeonato, após a vitória sobre o Monte Carlo por 9 a 0, na noite deste domingo, quando o atacante egípcio marcou um hat-trick em apenas um quarto de hora.

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