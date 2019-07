Klopp sem inveja de contratações de rivais: "Nós temos que pagar contas"

"Não há garantia de que não vamos empatar com o Leicester em campo nevado porque fizemos cinco novas contratações"

Técnico do , Jurgen Klopp, garantiu que não tem inveja das contratações dos clubes rivais. Os Reds foram campeões europeus com poucas contratações, com destaques para Alisson e Van Djik, enquanto outros times investiram pesado.

"Este ano não é o fim do Liverpool. No próximo ano haverá outra janela de transferências. Essa equipe é muito boa e investimos muito nisso. Agora temos que trabalhar com isso", disse em entrevista ao The Telegraph.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

"Não posso dizer nada sobre o que outras equipes estão fazendo. Eu não sei como eles fazem isso. Nós temos que pagar contas. Desculpa. Todo mundo tem que pagar contas; temos que pagar contas", continuou.



(Foto: Getty Images)

"Investimos dinheiro nessa equipe. Agora parece que não. Mas nós não estamos nesta terra de fantasia onde você simplesmente consegue o que quer. Você não pode fazer isso constantemente. Parece que há quatro clubes no mundo que podem fazer isso constantemente. , , (Man) City e . O que eles precisam, eles fazem. Você não pode comparar isso. Essa é a situação", completou.

Mais artigos abaixo

O técnico reforçou a ideia de que não há "ciúmes" pelo fato de que sua equipe tenha feito menor investimento na atual janela. "Não é uma crítica. Eu sei como as pessoas vão entender, que eu sou ciumento ou o que seja. Eu não tenho inveja de forma nenhuma. Não há garantia de que não vamos empatar com o em campo nevado porque fizemos cinco novas contratações. Não há garantia", analisou.

"Haverá jogos difíceis, mas isso não significa que precisamos de jogadores diferentes. Significa apenas que precisamos de uma equipe que esteja pronta naquele dia. E é isso que temos que fazer. Temos que ter certeza", finalizou.