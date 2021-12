Keno, o artilheiro das decisões no super Atlético-MG de 2021

Se o ano do Atlético Mineiro é dos mais especiais, com os títulos do Mineiro, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o mesmo pode-se dizer da temporada de Keno, uma das estrelas da tríplice coroa do Galo.







Após passagens de destaque por Santa Cruz e Palmeiras, o veloz e insinuante ponta foi se aventurar no mundo árabe, onde defendeu Pyramids e Al-Jazira, antes de confirmar seu retorno ao futebol nacional, no meio de 2020.





Até aqui foram 43 partidas disputadas, com 8 gols marcados e outras sete assistências. Os números podem até parecer discretos, mas quando olhamos de perto a participação de “Kenaldinho” nas partidas decisivas para os títulos do Galo, é fácil entender tanto amor da torcida.





No duelo contra o Bahia no último dia 2 de dezembro, que marcou o título do Brasileirão, o galo ia perdendo por 2x0 até os 20 do segundo tempo, quando Hulk abriu o placar de pênalti. Em poucos minutos Keno marcou mais duas vezes e decretou a vitória e troféu antecipado dos mineiros.





Na partida de ida da finalíssima da Copa do Brasil, contra o Athletico Paranaense, Keno voltou a decidir, com mais uma bola na rede (a segunda), na goleada por 4x0 em casa.





Como se não fosse o bastante, na volta, mesmo com tamanha vantagem e jogando fora de casa, Keno voltou a marcar, desta vez o gol que abriu o placar aos 25 minutos, e praticamente descartou as chances dos donos da casa.





Tamanho desempenho fez com que o ponta entrasse novamente na mira dos árabes, mas no que depender dele, a vontade é de seguir para mais uma temporada com um poderoso Atlético.





“Estou feliz no Atlético. Eu estou muito feliz aqui e minha família também se adaptou muito bem a Belo Horizonte. A gente sabe que nem tudo na vida é dinheiro. Já dei um passo para trás para dar dois para frente. Na vida, meu objetivo é vencer, ganhar. Dinheiro todo mundo vai ganhar”.