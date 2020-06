Keno no Atlético-MG: tempo de contrato, valores e detalhes do acerto

Veja todos os detalhes do vínculo entre o jogador e o clube

E é oficial: Keno é o mais novo reforço do . O anúncio foi realizado de uma maneira bem-humorada nesta quinta-feira (18), em uma interação no Twitter entre o perfil do clube, do jogador e do presidente Sérgio Sette Câmara.

Contratado pelo Pyramids-EGI em 2018 por R$ 37 milhões, o atacante de 30 anos será repatriado por um valor bem menor do que esta quantia: para trazer de volta o velocista, o desembolsará apenas dois milhões e meio de dólares - na cotação atual, cerca de R$ 13 milhões.

A pedida inicial dos egípcios era de mais de R$ 50 milhões, porém, com a crise do coronavírus, a equipe africana aceitou cerca de um quarto do valor. Assim, Keno assinou contrato com o Atlético-MG, segundo informações do Globo Esporte, até dezembro de 2023.

Mais um reforço do Galo. Aparentemente, Keno criou a conta no Twitter agora, pro anúncio. Chega dia 1° e vai assinar até 12/2023, com opção de renovação por mais um ano. Em abril, me disseram que só Alexandre Mattos seria capaz de convencê-lo a voltar ao agora. Convenceu. https://t.co/Zr4CQv3wDU — Guilherme Frossard (@guifrossard) June 18, 2020

O atleta, que estava emprestado ao Al Jazira, dos Unidos, mas o clube decidiu não exercer a opção de compra. Desta maneira, entrou no radar do Galo e se tornou a quinta contratação da equipe mineira neste periodo do pós-pandemia, depois do zagueiro Bueno, dos meias Léo Sena e Alan Franco e do atacante Marrony.

Agora, Keno irá para Belo Horizonte no começo de julho para realizar exames médicos e assinar o vínculo com o clube. O atacante foi um pedido do treinador Jorge Sampaoli e, em tese, chega para ser titular.

E o pacotão de reforços do Atlético ainda pode vir mais recheado: de acordo com a Rádio Itatiaia, o Galo ainda procura um centroavante para reforçar o comando de ataque. Nomes como Jan Hurtado, do , e Adolfo Gaich, do , duas joias do futebol sul-americano, estariam na pauta.

Apuramos com colegas da : Galo formaliza proposta pelo camisa 9 do SAN Lorenzo https://t.co/P1DsmxNXF8 — Claudio Rezende em 🏠 (@claudiorez) June 15, 2020

Desde o início do ano, o clube mineiro já gastou mais de R$ 100 milhões em reforços. Boa parte deste dinheiro vem de investidores, que receberão os valores de volta com juros reduzidos e retorno em caso de resultados positivos.