Como o BMG pode ajudar o Atlético Mineiro a contratar Marrony, do Vasco

O jovem jogador do clube carioca foi pedido de Sampaoli e pode pintar em BH a qualquer momento

Procurando se reforçar, o conta um parceiro importante em negociações: o banco BMG, um dos principais patrocinadores do clube mineiro. Enquanto o negocia com o para contratar o atacante Marrony, o parceiro intermedia as tratativas para tentar chegar a um acordo.

Isto acontece pois o BMG também patrocina o Cruzmaltino. Assim, como ambas as partes ainda não chegaram a um consenso sobre a forma de pagamento do jogador, o banco estaria disposto a cobrir o investimento dos mineiros pelo atacante.

Com três meses de salários atrasados - além de estar devendo direitos de imagem de 2019 -, o da Gama precisa vender, urgentemente. Tendo em Marrony um de seus principais ativos, junto do também garoto Talles Magno, o clube carioca quer receber o dinheiro pela venda do jovem em uma só parcela, para quitar pendências.

Mais times

Enquanto isso, a proposta do Atlético-MG, de cerca de R$ 20 milhões, previa que o pagamento seria dividido em três parcelas. Com o negócio ameaçado, já que as duas partes não concordavam sobre o assunto, a BMG resolveu intervir.

Segundo informações da Rádio Itatiaia, a patrocinadora repassaria o valor integral da contratação para o Vasco, contraindo uma dívida com o Galo. No entanto, essa pendência seria paga justamente em três parcelas, sem juros, nas datas em que o clube mineiro pretendia pagar os cariocas.

“De onde vem o dinheiro do Atlético-MG?”



Explicando a proposta de € 3,5 milhões (R$ 20 milhões) por Marrony: Banco BMG vai emprestar o dinheiro e pagar o Vasco à vista. Atlético-MG, com ajuda da MRV, outro parceiro, devolve depois o dinheiro ao Banco BMG, em 3 parcelas. — Planeta do Futebol 🌍 (@futebol_info) June 8, 2020

A possível contratação de Marrony encaixa no perfil de jogadores que o Atlético-MG - e seus investidores - procuram. Atletas jovens, que podem evoluir dentro de campo e tem alto potencial de revenda para o mercado estrangeiro, em um momento em que o câmbio do real está desvalorizado. Léo Sena, ex- , e Alan Franco, ex-Independiente del Valle, também estão neste "molde".

Apenas detalhes separam o acerto na negociação, justamente o modo de pagamento e a intervenção do banco BMG. Assim, a tendência é que nos próximos dias, caso a especulação se confirme, o negócio tenha um final feliz para todas as partes.