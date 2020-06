Atlético-MG: jogadores dispensados, reforços e elenco para o restante da temporada

Com a chegada de Sampaoli e Alexandre Mattos, Galo já dispensou 12 jogadores; dois reforços já chegaram e mais contratações devem acontecer em breve

Após resultados negativos no início da temporada, Jorge Sampaoli e Alexandre Mattos chegaram para mudar o de patamar. Com isso, a torcida já esperava uma grande reformulação no elenco e novos reforços chegando na equipe.

Mesmo com a crise causada pela pandemia do novo coronavírus, o novo diretor de futebol afirmou que o clube seguiria contratando para montar uma equipe forte e competitiva para brigar de frente com os melhores times do .

Mas para que os reforços pudessem chegar, o precisou dispensar uma série de jogadores para aliviar a folha salarial e abrir espaço para as novas contratações pedidas por Sampaoli.

Até o momento, 12 jogadores já deixaram a equipe, seis deles do time profissional, e outros podem ter o mesmo destino. Os reforços também estão chegando. Dois atletas já foram contratados e outros nomes seguem no radar do Atlético e podem chegar em breve.

Enquanto uns saem…

Desde o início da paralisação do futebol, o Atlético-MG já encerrou vínculo com 12 jogadores do elenco. Seis deles eram da equipe profissional: Patric, Lucas Cândido, Alex Silva, Élder Santana e Dodô. Os outros seis nomes não eram conhecidos do torcedor e faziam parte de equipes de transição do clube. Mas as dispensas não param por aí.

Além dos jogadores que já deixaram o time, outros nomes mais consagrados também podem deixar o clube a qualquer momento.

Ricardo Oliveira, Franco Di Santo, Mansur e Clayton têm contrato válido até o final de 2020. O Atlético pretende rescindir com os jogadores mas as conversas foram atrapalhadas por conta dos salários em atraso. O clube também não descarta emprestar os atletas até o fim da temporada e trabalha para que as situações sejam resolvidas o quanto antes.

Além deles, Edinho e Zé Welison também não estão nos planos do Galo. Porém, os contratos são válidos até junho e dezembro de 2023, respectivamente, e, com isso, uma rescisão é inviável. O clube trabalha para emprestar os jogadores.

...outros chegam

Até agora, o Galo já anunciou duas contratações: o volante Léo Sena, jovem destaque do no Brasileirão 2019, e o também meio-campista Alan Franco, jogador de apenas 21 anos, considerado o grande craque do , campeão da Sul-Americana nesta última temporada.

Alan Franco, meio campista contratado pelo Atlético MG, é um jogador muito interessante. Estreou no Del Valle aos 18. Hoje tem 21 anos.



Destro, é um "camisa 8" de muita qualidade. Gosta de chegar na área mas sua especialidade é o passe vertical na construção. Muito inteligente. — Gustavo Zupak (@gustavozupak) June 4, 2020

Além dos dois, sabe-se que o Atlético-MG vem forte no mercado por outros reforços: Marrony, atacante revelado pelo , está muito próximo de acertar com o clube. Roger Guedes, com boa passagem pelo clube em 2018, também vem sendo especulado.

Para a defesa, fala-se em Junior Alonso, paraguaio, atualmente emprestado ao Boca Juniors, e Bueno, jovem de 24 anos do Kashima Antlers, indicado por Zico e aprovado por Sampaoli.