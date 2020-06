Bueno: quem é o zagueiro contratado pelo Atlético-MG por empréstimo?

O jogador estava no Japão e nunca atuou profissionalmente no Brasil; Bueno é o quarto reforço do Galo durante a paralisação do futebol

Sem futebol há três meses, o Atlético Mineiro está se reforçando e buscando novos jogadores no mercado. O clube acertou o empréstimo do zagueiro Bueno, que atua no Kashima Antlers, do . O jogador deve se apresentar ao nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato. Não foi divulgada a duração do empréstimo.

Dirigente e ídolo do Kashima Antlers, Zico elogiou o jogador e afirmou que Jorge Sampaoli, treinador do Atlético, já tinha interesse no brasileiro há algum tempo. "Essa negociação, esse desejo do Sampaoli vem desde quando ele estava no . Houve uma tentativa de levar o Bueno. Ele gosta do Bueno, jovem, zagueiro, voluntarioso, muita garra, forte no jogo aéreo, muito viril", disse Zico ao Uol.

Bueno é o quarto reforço do Galo durante o período de paralisação do futebol brasileiro. Antes do zagueiro, os volantes Alan Franco e Léo Sena e o atacante Marrony foram contrataos pelo Atlético.

"Estou muito satisfeito por ter a chance de jogar no . Estou muito agradecido ao Antlers. Onde quer que eu esteja, sempre estarei com o Antlers, que estará em meu coração pelo resto da minha vida. Farei o meu melhor para crescer", afirmou Bueno ao site oficial do Kashima.

Quem é Bueno?

Wellington Daniel Bueno tem 24 anos e é destro. Ele se mudou para o Japão ainda na época do ensino médio e logo após sua formação, começou sua carreira profissional. Antes do Kashima Antlers, clube que ele defendia desde 2018, ele atuou por Shimizu S-Pulse, Vissel Kobe e Tokushima Voltis.