Kenneth Perez se irrita com o comportamento dos torcedores do Ajax: “Talvez seja melhor continuar assim”

O Ajax homenageou o PSV, campeão nacional, no sábado, antes do pontapé inicial na Johan Cruijff ArenA, com uma saudação de honra. Para Kenneth Perez, essa homenagem não precisa mais ser organizada, o que tem tudo a ver com o comportamento dos torcedores do Ajax naquele momento.

Os jogadores do Ajax aplaudiram quando os jogadores do PSV entraram em campo, enquanto, ao fundo, ouvia-se bastante vaias dos torcedores do Ajax nas arquibancadas.

“Uma saudação de honra é um fenômeno que não vemos com tanta frequência na Holanda”, comentou o apresentador Milan van Dongen no programa Dit was het Weekend. “Talvez seja melhor continuar assim”, acrescentou Perez.

“É claro que não é legal quando o público começa a vaiar. Achei que os jogadores do Ajax se comportaram muito bem. Todos aplaudindo e sem parecer entediados.”

“Mas, claro, quando todo o estádio vai à vaia, para mim o encanto se perde um pouco”, afirma Perez. O colega analista Bram van Polen: “É uma mudança. As pessoas muitas vezes não lidam muito bem com mudanças.”

“Talvez devêssemos fazer isso algumas vezes. Achei lindo, só que, sim, o público do Ajax não colaborou muito”, disse Van Polen.

Logo após a saudação, o Ajax ainda não parecia totalmente acordado. Apenas 33 segundos depois, Ricardo Pepi marcou o primeiro gol. O Ajax acabou salvando um ponto nos acréscimos, graças ao craque Mika Godts (2 a 2).