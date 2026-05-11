O caos em torno da seleção nacional de Curaçao está totalizado. Poucas horas após a saída do técnico Fred Rutten, o assessor de imprensa Kees Jansma também renunciou ao cargo com efeito imediato. O ex-assessor de imprensa da seleção holandesa não concorda com a forma como foram conduzidas as negociações em torno da troca de técnico na seleção estreante na Copa do Mundo, conforme Jansma informou em uma primeira reação.

Jansma confirmou sua saída na noite de segunda-feira e informou que a agitação dentro da federação foi o fator decisivo para ele. O porta-voz de 78 anos enfatiza que sua escolha não se trata de uma preferência por Dick Advocaat ou Fred Rutten, mas da maneira como a situação se desenrolou.

“Isso não tem nada a ver com a escolha de um ou de outro, mas com a forma como tudo aconteceu”, declarou Jansma ao Sportnieuws. “Primeiro, Dick Advocaat se demitiu, e isso é triste e lamentável. Todos também acharam isso muito ruim. Mas, em seguida, quando as coisas melhoram, o próximo tem que sair. Não acho isso certo. Para mim, isso vai longe demais.”

Na segunda-feira, soube-se que Advocaat voltaria, afinal, como técnico da seleção de Curaçao. Rutten, que havia sido apontado como sucessor após a saída anterior do “Pequeno General”, renunciou depois que a pressão sobre seu cargo aumentou cada vez mais.

O retorno de Advocaat já estava no ar nos últimos dias. Depois que ficou claro que a saúde de sua filha estava melhorando, cresceu entre os jogadores o desejo de tê-lo de volta à equipe durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos.

Segundo vários meios de comunicação, o patrocinador Corendon também teria se envolvido ativamente na situação. A federação de Curaçao inicialmente manteve Rutten no cargo, mas, no fim das contas, sua posição se mostrou insustentável. Com isso, Advocaat retorna ao comando da seleção estreante na Copa do Mundo.