Lewis Dobbin: a jovem estrela do Everton que quer impressionar Lampard

Depois de decidir deixar a academia do Everton aos 16 anos,O atacante francês Mohamed-Ali Cho está prosperando na Ligue 1 pelo Angers, ganhando ligações com uma transferência de 20 milhões de euros (R$ 113 milhões) para o Borussia Dortmund.

No meio de 2021, enquanto isso, o jogador mais jovem da equipe do Everton, Thierry Small, também tomou a decisão de recusar um contrato em Goodison Park, e se transferiu para o Southampton.

Então, com isso em mente, era compreensível que os torcedores do Everton temessem que outro destaque da base, de 19 anos, Lewis Dobbin, também abandonasse a equipe, já que seu contrato se encerraria no início deste ano.

Após o interesse relatado de clubes da Bundesliga e da Premier League, e com o Everton em turbulência após uma série de maus resultados que terminou com a demissão de Rafa Benitez, uma renovação com Dobbin poderia apaziguar os torcedores.

Talvez inesperadamente, o clube conseguiu a renocação, com o atacante assinando até o fim da temporada 2024-25, e com a recente nomeação de Frank Lampard como treinador, há ainda mais motivos para estar empolgado com o futuro de Dobbin, visto que o ex-meio-campista inglês deu chances aos jovens jogadores na equipe principal em seus cargos anteriores de treinador no Derby County e Chelsea.

“Meus comentários no Twitter e no Instagram estão cheios de pessoas querendo que eu assine um novo contrato”, disse Dobbin ao assinar seu novo contrato. “Isso me dá confiança de que eles querem ver mais de mim. Eu quero retribuir a eles e fazer o bem para eles no futuro.”

A empolgação em torno de Dobbin foi construída em torno de uma forte carreira nas categorias de base, que agora está começando a se manifestar em um avanço no time principal.

Ele fez quatro jogos na equipe principal até agora nesta temporada, incluindo uma participação particularmente promissora de 28 minutos no Chelsea.

Dobbin vem treinando regularmente com a equipe principal ao longo da temporada e foi relacionado para os jogos em 10 ocasiões, embora ainda não tenha começado como titular. Mas com a chegada de Lampard, isso pode mudar em breve.

A versatilidade de Dobbin será fundamental em sua aposta por mais minutos, dada a facilidade com que ele opera em qualquer lugar entre as três posições do ataque.

Embora ele projete melhor para o futuro como atacante do lado esquerdo, a maioria de seus minutos no time principal do Everton até agora foram atuando pelo meio, e na equipe sub-23 do Everton, Dobbin atuou, principalmente, pelo lado direito do ataque.

Tendo feito sua estreia no sub-18 aos 15 anos em 2018, foi na temporada 2019-20 que Dobbin realmente deixou sua marca no futebol juvenil, marcando 11 gols em 16 jogos da liga e, consequentemente, sendo nomeado o jogador sub-18 da temporada no Everton.

"Ele vai ser um jogador de topo, não há dúvidas sobre isso", disse David Unsworth, treinador do Everton Sub-23, durante essa temporada, quando Dobbin assinou o seu primeiro conrato profissional.

A campanha seguinte, no entanto, foi arruinada por uma lesão no joelho sofrida em janeiro de 2021, que o afastou por quase toda a segunda metade da temporada.

O jogador de 19 anos, no entanto, voltou a se destacar no início de 2021-22, marcando 10 gols em cinco partidas de pré-temporada - incluindo três hat-tricks - com os sub-23, o que por sua vez lhe rendeu uma chance para a equipe principal para o amistoso de pré-temporada contra o Manchester United em Old Trafford.

Ele fez sua estreia na frente de uma multidão de 55 mil pessoas, durante os amistosos de pré-temporada. Já a sua estreia em jogos oficiais, foi na Premier League, saindo do banco já na reta final da vitória por 2 a 0 sobre o Norwich City em setembro em Goodison Park.

Apesar de só ter vindo aos olhos do público nos últimos anos, Dobbin é apontado como joia desde que ingressou no clube aos 11 anos.

Com ritmo alucinante na frente do gol, ele também vem com passagens pela seleção de base, tendo sido notado pelos olheiros da FA como candidato à equipe principal composta por jogadores nascidos em 2003, ele fez sua estreia na seleção de base aos 14 anos de idade.

Apesar de sua versatilidade, o estilo de jogo de Dobbin é distinto, independentemente da posição em que é chamado. Trabalhador e cheio de energia sem a bola, ele é um bom pressionador e muitas vezes usa uma combinação de seu ritmo e boa compreensão do jogo para beliscar e ganhar a bola em posições perigosas

Não é apenas quando está sem a posse que ele exibe essa forte inteligência também. Sua excelente movimentação, principalmente além da última linha de defesa, constitui uma grande parte de seu jogo. de Dobbin costuma usar isso em conjunto com seu ritmo e aceleração, e é capaz de causar problemas para a maioria das defesas.

Embora aqueles que ficam para trás tendem a ser mais um desafio para Dobbin, uma faceta significativa de seu jogo também é o quão habilidoso ele é com a bola. Ele é um forte driblador, e é particularmente bom quando enfrenta um defensor adversário, embora normalmente precise receber a bola no espaço para ser mais eficaz.

Há muito espaço para melhorias em seu jogo de volta ao gol e na tomada de decisões - ele costuma dar chutes quando há uma opção de passe melhor disponível - mas ele possui as ferramentas brutas de uma estrela em potencial.

Deve-se dizer, no entanto, que o Everton não fez seu caminho mais simples para os minutos na equipe principal.

A chegada de Lampard certamente tornará mais provável algum nível de maior envolvimento do time principal, o clube trouxe Anwar El Ghazi por empréstimo do Aston Villa na janela de transferências de janeiro, que provavelmente terá a maioria dos minutos rotativos que poderiam ter passado para Dobbin.

Esta parece uma contratação muito desnecessária, mas também pode ser vista sob uma luz diferente: é potencialmente uma chance para Dobbin provar seu valor contra um profissional comprovado e experiente.

Mesmo que ele não acabe fazendo isso, Dobbin ainda pode estar destinado a grandes coisas. Ele só completou 19 anos em janeiro e é muito inexperiente no futebol profissional, o que significa que um empréstimo para a Championship na próxima temporada pode ser necessário se o caminho para o futebol de equipe principal no Everton parecer difícil no curto prazo.

No entanto, a combinação de seu novo contrato de longo prazo e a chegada de Lampard como técnico é sem dúvida encorajadora para Dobbin e sua ambição de chegar ao topo.