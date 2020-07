Kannemann tem contrato com o Grêmio até quando? Qual a multa rescisória?

Zagueiro de 29 anos entrou na mira do Boca Juniors e interessa a outros clubes, como Independiente-ARG e Fiorentina, da Itália

No último domingo, 5 de julho, a torcida do colocou o nome de Walter Kannemann, zagueiro do , entre os tópicos mais falados do Twitter. O clube xeneize colocou o gremista no radar para substituir Alonso, contratado pelo .

Porém, para tentar tirar Kannemann do , o Boca vai encarar a concorrência tanto de outros clubes argentinos quanto de clubes europeus. O zagueiro de 29 anos também interessa ao Independiente e à Fiorentina, da Itália.

Campeão da Libertadores com o e com o Grêmio, Kannemann tem um longo contrato com o Grêmio e uma alta muta rescisória. A Goal fez um levantamento de tudo o que você precisa saber sobre o defensor.

Quanto é a multa rescisória de Kannemann?

Segundo o site GloboEsporte.com, a multa rescisória do argentino é de aproximadamente 20 milhões de dólares (R$ 106,3 milhões).

Até quando vai o contrato de Kannemann com o Grêmio?

O zagueiro tem vínculo com o Tricolor até 31 de dezembro de 2022. Ele está no clube desde há quatro anos, desde julho de 2016.

Kannemann quer sair do Grêmio?

Não é possível afirmar que o zagueiro quer deixar Alegre, mas o próprio Kannemann já afirmou que tem o desejo de atuar na Europa. Ele tem passaporte italiano, o que poderia facilitar um ida ao velho continente.

"Obviamente, tenho o desejo de atuar na Europa, mas sou muito feliz no Grêmio. É um clube competitivo que me levou a ser notado pela seleção, mas se surgir uma possibilidade [de jogar na Europa] vou analisá-la e verei se é o que quero e se valerá a pena", disse ele em março à TNT Sports.