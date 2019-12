Fiorentina inicia contatos por Kannemann e deixa torcida do Grêmio preocupada

Clube italiano já teria entrado em contato com o defensor e diretoria gremista para finalizar a contratação

A iniciou as negociações da janela de transferências de janeiro. O clube italiano tem na mira um conhecido dos torcedores gremistas, o zagueiro Walter Kannemann, de acordo com o Calciomercato.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O perfil do uruguaio chamou a atenção da Fiorentina devido à força física e às boas chegadas no ataque. Um dos destaques do na temporada de 2019, Kannemann se tornou peça fundamental no elenco comandado por Renato Gaúcho.

A Fiorentina iniciou contatos com os responsáveis pelo jogador e com a equipe brasileira na tentativa de contratar o atleta logo na primeira quinzena de janeiro. Kannemann tem cláusula contratual de 11 milhões de euros, mas, de acordo com o Calciomercato, o valor poderá ser reduzido para 6 milhões de euros.

Nas redes sociais os torcedores se manifestaram acerca da possível saída do zagueiro. E o tom principal foi de lamentação:

Luan acabou de sair e agora o Kannemann pode ir também



Eu: pic.twitter.com/M3DVv4wV1s — Cachorro Gremista™🇪🇪◢◤🏆🏆🏆 (@HerickAnflor) December 28, 2019

luan mal saiu e agora já tem possibilidade do kannemann sair tbm eu tô- pic.twitter.com/TNTd9WlAMq — elisa 🇪🇪 (@elisagfbpa) December 28, 2019

Começaram os boatos do interesse da Fiorentina no futebol de Kannemann.



O Grêmio que faça de tudo para segurá-lo, e caso seja do seu interesse ir jogar na Europa, que façamos jogo duro.



Um Grêmio competitivo pra 2020 começa pela sua defesa, começa por GEROMEL e KANNEMANN. pic.twitter.com/6FwzvxefEf — Grêmio Future (@_GremioFuture) December 28, 2019

6 MILHÕES DE EUROS PELO KANNEMANN?

SEIS MILHÕES DE EUROS?

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK FIORENTINA VC ACHA QUE SOMOS UMA PIADA? KKKKKKKKKKK

POR 6 MILHÕES DE EUROS A GENTE MANDA UMA CAMISA AUTOGRAFADA POR ELE E UM QUADRO COM ESSA FOTO https://t.co/7oEEuyH0vB pic.twitter.com/Qvxtj7U3Co — Cachorro Gremista™🇪🇪◢◤🏆🏆🏆 (@HerickAnflor) December 28, 2019

eu ainda não superei o GROHE

como que eu vou conseguir superar o luan e agora o kannemann???



to achando que o objetivo da diretoria é fazer com que todos os torcedores morram de ataque cardíaco — 𝑱𝒖𝒋𝒖𝒃𝒔 (@juliacomacento_) December 28, 2019

imagina um grêmio sem geromel e kannemann



não seria o mesmo clube



teria que mudar de nome até — lorenzo (@castrofbpa_) December 28, 2019