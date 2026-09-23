Kane sobre as declarações de Yamal e Mbappé: não vão influenciar os votantes

A disputa pela Bola de Ouro esquentou, especialmente depois que alguns candidatos falaram sobre seu merecimento em relação ao prestigiado prêmio, entre eles o ponta do Barcelona, Lamine Yamal, que enfrentará a Inglaterra e seu astro Harry Kane no próximo sábado, na estreia das competições da Liga das Nações da Europa.

Sobre isso, Kane disse que não faz parte de sua personalidade promover a si mesmo publicamente, como fazem alguns candidatos à Bola de Ouro, mas deixou claro, ao mesmo tempo, seu desejo de conquistar o prêmio, que será entregue no próximo dia 26 de outubro.

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O capitão da seleção da Inglaterra e astro do Bayern de Munique é um dos principais candidatos ao prêmio, após uma temporada em que marcou 73 gols. Yamal parecia criticar a indicação de Kane, ao insistir que a Bola de Ouro deve ir para o "melhor jogador do mundo", e não para quem "marca 80 gols".

O internacional espanhol descreveu conquistar o prêmio oferecido pela revista francesa "France Football" como um "sonho", enquanto Kylian Mbappé, astro do Real Madrid e da seleção da França, também falou sobre seu desejo de vencê-lo.

Sobre o fato de alguns de seus concorrentes falarem tanto do prêmio nas últimas semanas, Kane disse, em coincidência com o início da votação: "Cada pessoa tem o direito de fazer o que quiser nessa situação".

O ex-astro do Tottenham acrescentou, em declarações reproduzidas pelo jornal britânico "The Standard": "É evidente que a Bola de Ouro cresceu cada vez mais nos últimos anos, principalmente por causa das redes sociais, de todo esse burburinho e de toda a discussão em torno dela".

E prosseguiu: "Da minha parte, não faz parte da minha personalidade falar de mim mesmo dessa maneira. Ainda estou muito orgulhoso do que fiz. E, em princípio, sei que o que conquistei na temporada passada esteve no nível de qualquer um. Então também não quero fugir disso. Mas, no fim das contas, minha mentalidade é seguir em frente".

"Um momento difícil"

Kane completou: "O momento da Bola de Ouro é difícil, porque você já está em uma nova temporada e focado no que pode conquistar nela. E, depois de cada partida, pedem que você fale sobre o que fez na temporada passada. Por isso é difícil para mim assimilar isso. Mas, da minha parte, seria algo inacreditável vencê-la, e ficaria muito orgulhoso".

O atacante do Bayern de Munique seguiu: "Acredito que estou, com certeza, no círculo de disputa pela conquista dela, sem dúvida. O tempo dará a resposta, e os eleitores votarão em quem quiserem".

Sobre se conceder mais ou menos entrevistas por parte dos outros candidatos influencia, Kane disse: "Influencia socialmente e na discussão em torno do prêmio, com certeza. Já quanto aos próprios eleitores, não tenho cem por cento de certeza. Acredito que votarão em quem considerarem merecedor, e terão as informações e as estatísticas, e decidirão".

E concluiu: "Da minha parte, me deixa mais feliz que os outros falem de mim, sejam companheiros ou ex-jogadores, ou qualquer pessoa que elogie o que conquistei. Isso me deixa mais orgulhoso do que tentar falar de mim mesmo".

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