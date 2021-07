Kane, o cara certo para dar a Eurocopa à Inglaterra

Após início fraco na competição, camisa 9 atravessa bom momento com a camisa da seleção inglesa

Quando Andriy Shevchenko abraçou Harry Kane no gramado do Estádio Olímpico, após a goleada da Inglaterra sobre a Ucrânia, foi um grande ex-atacante reconhecendo a qualidade indiscutível do outro.

Menos de cinco minutos após o início do jogo entre as seleções, o capitão da Inglaterra desferiu um duro golpe nas esperanças da equipe de Shevchenko de uma improvável classificação à semifinal da Euro 2020.

Artilheiro nato, Shevchenko só pôde assistir impotente enquanto seu time tentava, sem sucesso, parar Kane, que marcou o terceiro gol no início do segundo tempo, antes de Henderson, aos 18 da segunda etapa, fechar o placar. 4 a 0.

O atacante do Tottenham só não marcou um hat-trick devido a uma defesa brilhante de Georgiy Bushchan, e de Gareth Southgate, que o substituiu por Dominic Calvert-Lewin, visando descansar o seu jogador para a semifinal diante da Dinamarca, marcada para a próxima quarta-feira (7), no Estádio de Wembley.

Após a destruição da Ucrânia em Roma, a Inglaterra está voltando para casa, e é Kane quem está pronto para encerrar à espera de 55 anos por um grande troféu, apesar de um início não tão brilhante na Euro.

Southgate nunca duvidou que Kane se recuperaria, e seu apoio inabalável foi recompensado.

Depois de não conseguir acertar a rede em seus três primeiros jogos, Kane agora tem três gols marcados em suas duas últimas partidas.

A confiança está atingindo a Inglaterra. Atrás dos atacantes está uma facilidade e controle que está consistentemente fechando qualquer ameaça dos oponentes.

Com mais de 450 minutos de Eurocopa, a Inglaterra ainda não sofreu nenhum gol, com John Stones e Harry Maguire formando uma sólida parceria na defesa protegida por Declan Rice e Kalvin Phillips.

Enquanto a Inglaterra está engrenando e marcando mais gols, Southgate ainda enfrenta um dilema: o técnic até agora rodou seu terceiro atacante ao lado de Kane e Sterling. Phil Foden, Jack Grealish, Bukayo Saka e Marcus Rashford já assumiram o papel no torneio até agora, e contra a Ucrânia foi a vez de Jadon Sancho.



Cada uma das opções de Southgate oferece algo diferente, no entanto, o treinador mostrou flexibilidade para manobrar sua equipe de acordo com seus adversários.

Parece estranho chegar às semifinais sem um time definido, mas pode ser conveniente para o técnico da Inglaterra ter todos os seus jogadores prontos para entrar em ação.

Kane, por outro lado, é simplesmente intocável e está determinado a aproveitar ao máximo essa grande oportunidade no retorno da Inglaterra a Wembley.

"É uma oportunidade para nós e temos de a agarrar com as duas mãos. Temos que gostar de estar naquele ambiente", afirmou.

"Saindo no final do jogo com a Alemanha, o ânimo estava alto e o estádio estava balançando, então espero que possamos usar essa energia novamente contra a Dinamarca", completou.

Agora, Kane tem apenas mais 180 minutos para se tornar um dos melhores da Inglaterra de todos os tempos, e ele está em grande forma no momento certo para alcançar esse feito.