Semifinais da Euro 2020: classificados, jogos, datas e mais informações

Confira tudo sobre a penúltima fase de mata-mata da Eurocopa, com quatro das maiores seleções do mundo disputando o título do torneio

As semifinais da Eurocopa jjá estão quase definidas. Com a vitória nos pênaltis sobre a Suíça, a Espanha se tornou a primeira classificada para a penúltima fase do torneio e espera vai enfrentar a Itália, que bateu a Bélgica por 2 a 1. Inglaterra, Ucrânia, República Tcheca e Dinamarca disputam dois lugares no outro lado da chave.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Vamos, então, se aproximando das fases derradeiras da Euro 2020 , com as torcidas já esperando para ver os duelos das semis.

Veja tudo sobre as semifinais da Euro 2020!

Quais são os classificados para as semifinais da Eurocopa 2020?

Em jogo emocionante até o final, a Espanha perdeu inúmeras chances contra a Suíça, quase caiu em atuação histórica do goleiro Sommer, mas conseguiu bater os suíços nos pênaltis após empate por 1 a 1 e se tornou a primeira seleção classificada para as semifinais. Alba, no tempo normal, marcou o gol dos espanhóis.

Já no duelo entre Bélgica e Itália, a expectativa de um jogaço se confirmou nos gramados de Munique. A Azzurra chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, com belos gols de Barella e Insigne. Romelu Lukaku, de pênalti, descontou antes do intervalo, mas apesar das chances criadas posteriormente pelos belgas o placar seguiu inalterado até o fim.

Confira os jogos das quartas de final :

Q1: Suíça 1 (1) x (3) 1 Espanha (2 de julho de 2021 - São Petersburgo, RUS)

(2 de julho de 2021 - São Petersburgo, RUS) Q2: Bélgica 1x2 Itália (2 de julho de 2021 - Munique, ALE)

(2 de julho de 2021 - Munique, ALE) Q3: República Tcheca x Dinamarca (3 de julho de 2021 - Baku, AZE)

Q4: Ucrânia x Inglaterra (3 de julho de 2021 - Roma, ITA)

Como funciona o chaveamento das semifinais da Euro 2020

Foto: Getty

Na Eurocopa, os confrontos de mata-mata não são definidos por sorteios feitos com os times já classificados, mas sim por meio de um chaveamento que leva em consideração a colocação e o grupo das seleções. Desta forma, uma vez que os classificados estejam definidos, eles já sabem quem irão enfrentar nas semifinais.

O chaveamento é o seguinte:

Quartas de final:

Q1: Suíça 1 (1) x (3) 1 Espanha (2 de julho de 2021 - São Petersburgo, RUS)

(2 de julho de 2021 - São Petersburgo, RUS) Q2: Bélgica 1x2 Itália (2 de julho de 2021 - Munique, ALE)

(2 de julho de 2021 - Munique, ALE) Q3: República Tcheca x Dinamarca (3 de julho de 2021 - Baku, AZE)

Q4: Ucrânia x Inglaterra (3 de julho de 2021 - Roma, ITA)

Semifinais:

S1: Espanha x Itália (6 de julho de 2021 - Londres, ING)

Espanha x Itália (6 de julho de 2021 - Londres, ING) S2: vencedor Q3 x vencedor Q4 (7 de julho de 2021 - Londres, ING)

Final:

vencedor S1 x vencedor S2 (11 de julho de 2021 - Londres, ING)

Quando serão disputadas as partidas das semifinais da Euro 2020?

Foto: Getty Images

Os dois jogos das semifinais da Euro 2020 acontecem nos dias 6 e 7 de julho. Ambos acontecerão às 16h (de Brasília), definidos em partida única e, em caso de empate, haverá prorrogação com dois tempos de 15 minutos. Se a igualdade persistir, a disputa vai para os pênaltis.

A primeira partida, entre Espanha e Itália será disputada no dia 6 de julho. Já o jogo entre Inglaterra ou Ucrânia x República Tcheca ou Dinamarca acontecerá no dia 7 de julho.