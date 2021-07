Wembley, Harry Kane e mais: por que a Inglaterra sonha com título na Euro 2020

A seleção inglesa chegou à semifinal da Eurocopa após golear a Ucrânia por 4 a 0 em Roma

Os torcedores ingleses estão animados. “O futebol está voltando para casa”, cantam, entoando a música que passou a embalar, a partir de 1996, os sonhos de título da equipe cujo último troféu foi conquistado na Copa do Mundo de 1966.

Nesta Euro 2020 realizada em 2021, no entanto, eles parecem ter motivos para ver o sonho ser transformado em realidade. Com uma boa atuação contra a Ucrânia, a equipe treinada por Gareth Southgate goleou a Ucrânia por 4 a 0 e voltará para casa, onde disputará a semifinal contra a Dinamarca.

O fator Wembley

(Foto: Getty Images)

Estar em casa, aliás, é uma das grandes forças para a seleção inglesa. Além de já ter disputado quatro jogos em Londres, no mítico estádio de Wembley, os Três Leões disputarão semifinal e uma eventual decisão em casa – uma vez que Wembley já estava escolhido para sediar tais duelos do mata-mata europeu.

Ou seja: o duelo em Roma contra a Ucrânia foi a única partida dos ingleses longe do seu país. É quase como dizer que, para o time de Southgate, a Euro foi basicamente sediada em casa. E estar em casa é sempre um fator positivo no futebol.

Harry Kane e Sterling

(Foto: Getty Images)

Mas a seleção inglesa tem outros pontos fortes que os ajudam a sonhar com o título inédito: a excelente forma de Raheem Sterling, criticado pela temporada oscilante pelo Manchester City, é uma. Afinal de contas o veloz e driblador atacante já marcou três gols e deu uma assistência na campanha até aqui.

No entanto, o jogador que todos esperam ver fazendo a diferença até o fim é o capitão Harry Kane. Se o início sem gols incomodava, o tento anotado nas oitavas de final contra a Alemanha e os dois sobre os ucranianos mostram que, apesar das especulações envolvendo uma possível saída do Tottenham, o atacante está completamente focado nesta Euro 2022.

Elenco recheado de opções

(Foto: Getty Images)

Além do ótimo entendimento entre Sterling e Kane (o ponta serviu o atacante seis vezes, um recorde para a seleção inglesa neste século XXI), os Três Leões contam também com um grupo recheado de talentos. Estamos falando de nomes como Jack Grealish, Jadon Sancho, Mason Mount, Jordan Henderson e outros. Poucas equipes têm tantas boas opções, o que vinha até mesmo gerando críticas em relação às escolhas de Southgate – críticas essas que já vão desaparecendo com a boa campanha do selecionado.

Gareth Southgate

(Foto: Getty Images)

O trabalho de Southgate também é outro ponto forte. O ex-jogador está no cargo desde 2016, conhece bem os jovens valores por ter, anteriormente, treinado a seleção de base e já levou boa parte deste grupo atual às semifinais da Copa do Mundo de 2018. Em 59 jogos treinando a equipe dos Três Leões ele acumula 38 vitórias, 11 empates e 10 derrotas.

Gols de cabeça

(Foto: Getty Images)

Os lances de bola parada sempre apareceram como um ponto forte do time de Southgate. Um retrato disso está na seguinte estatística: considerando a Copa do Mundo de 2018 e esta Euro 2020, nenhuma outra seleção fez tantos gols de cabeça quanto a Inglaterra. Foram impressionantes dez gols pelo alto. Nos 4 a 0 sobre a Ucrânia foram três gols de cabeça, algo inédito na história da Eurocopa.

Defesa forte

(Foto: Getty Images)

Nesta Euro 2020, o sistema defensivo inglês também vai provando ser uma grande força. Nos cinco jogos até aqui o time de Gareth Southgate ainda não sofreu gols.

Se o futebol “vai voltar para casa”, como cantam os torcedores, ou não, é impossível de saber. Mas não faltam motivos para acreditar.