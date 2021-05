Kamaldeen Sulemana: o ganês de 19 anos que já vem sendo comparado a Neymar e Mané

O atacante anos está brilhando no futebol dinamarquês, pelo Nordsjaelland, e atraindo comparações com grandes estrelas do futebol mundial

Por mais que lesões tenham limitado seus minutos, é justo dizer que o meio-campista do Ajax, Mohammed Kudus, foi uma das principais revelações do futebol africano ao longo da temporada europeia.

Uma vez que esteja recuperado, é esperado que o ganês assuma um papel importante no time de Amsterdã na próxima temporada, lutando para conquistar o terceiro título consecutivo da Eredivisie.

E se os gigantes holandeses continuarem construindo um espaço para jovens talentos do futebol africano, não precisarão ir muito longe para descobrir um jogador que está mostrando potencial similar a Kudus no começo da carreira.

O jovem Kamaldeen Sulemana é um jogador cuja trajetória vem se assemelhando a de Kudus, e cuja campanha em 2020-21 sugere que ele tem potencial para chegar ainda mais longe do que seu compatriota.

Certamente, o jogador de 19 anos está encerrando a temporada com o pé direito, se tornando o primeiro atleta na história do FC Nordsjaelland a vencer, ao mesmo tempo, o prêmio de Melhor Jogador do Mês da Superliga Dinamarquesa e o prêmio de Melhor Jogador Jovem do Mês da Superliga Dinamarquesa.

Sulemana e Kudus ambos foram descobertos na Academia Right to Dream, em Gana, antes de serem transferidos ao Nordsjaelland, onde Sulemana assinou seu primeiro contrato profissional em janeiro de 2020.

Com Kudus deixando o clube para assinar com o Ajax seis meses depois, Sulemana não só herdou a camisa 10 de seu amigo, mas também se estabeleceu como principal joia do Nordsjaelland - recebendo as responsabilidades de seu ex-companheiro de time.

A dupla ainda divide uma grande amizade, se ajudando nos momentos difíceis e se apoiando publicamente nas redes sociais.

Eles ainda seguem sendo companheiros no futebol de seleções - Sulemana estreou na seleção profissional diante de Mali, em outubro de 2020, antes de receber uma segunda oportunidade contra o Qatar, em um amistoso, poucos dias depois - e podem se reunir novamente em Amsterdã.

O Ajax já declarou oficialmente seu interesse no atacante, com o diretor de futebol do clube, Marc Overmars, revelando que já entrou em contato com o FC Nordsjaelland para falar sobre o jovem.

"É claro, Sulemana vem tendo grandes atuações nos últimos meses," revelou Overmars à ESPN. "Eu já entrei em contato com o clube, e agora o Ajax vem sendo mencionado toda semana como possível interessado."

“Todos os times tentam colocar o nome de seus jogadores em evidência, mas hoje, nós já temos alguns atacantes de lado promissores no clube. Nós vamos pensar em todas as possibilidades antes de tomar qualquer decisão."

Assim como o Ajax, equipes como Lyon, Bayer Leverkusen e até Manchester United já foram especuladas como possíveis destinos para o atacante, cujo contrato vai até 2025: qualquer interessado teria que arcar com cerca de 11 milhões de euros - cerca de R$ 70 milhões - para chegar a um acordo.

Certamente, a conexão com Kudus - bem como o sucesso do meio-campista ao fazer a transição da Superliga Dinamarquesa para a Eredivisie - está aumentando a crença de que Sulemana seria uma boa contratação para o time holandês.

Embora seja mais efetivo pelo lado esquerdo, pode jogar por todos os setores do ataque e rapidamente se estabeleceu como um dos melhores dribladores da primeira divisão da Dinamarca.

É ainda melhor nos contra-ataques, onde sua velocidade, capacidade no um contra um e aceleração o fazem um terror para a defesa.

Após maracar quatro gols em 13 jogos em sua primeira temporada na Dinamarca, já balançou as redes por nove ocasiões - e deu seis assistências - em 25 jogos na atual campanha, com alguns até chegando a comparar o jovem a Sadio Mané.

"Sulemana é muito bom," afirmou recentemente o defensor do FC Midtjylland, Erik Sviatchenko, ao jornal Jyllands-Posten.

"Ele joga simples, sabe quando atacar a bola, é incrível. É rápido, forte e entende o jogo como poucos."

"Ele certamente vai ser um jogador de elite: é um prazer ser testado contra um dos maiores talentos na Europa."

O atacante já demonstrou sua visão, seu dinamismo e habilidade para quebrar uma defesa com rápidas mudanças de direção, enquanto sua inteligência tática é impressionante para alguém tão jovem.

Claramente, ele tem uma certa semelhança com o futebol de Sadio Mané, mas Sulemana pode ser comparado com mais precisão a outra estrela do futebol mundial, para o bem e para o mal.

"Nós estamos falando de um jogador com tanto potencial como Neymar, talvezainda mais, já que ele é ainda mais rápido," opinou o treinador do Nordsjaelland, Flemming Pedersen, à TV3 Sport, neste mês de maio.

E Sulemana tem outra semelhança com o brasileiro: a capacidade de ser um "showman", dar dribles desconcertantes, ter momentos mágicos com a bola nos pés... e as vezes irritar companheiros com seu individualismo.

Assim, com uma comparação desse tamanho, não é difícil ver porque os gigantes da Europa estão prestando muita atenção no ganês, que deve estar vivendo seus últimos momentos na Dinamarca - ele já está pronto para novos desafios.