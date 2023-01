Kaká "recebe" Messi em clube da Tríplice Coroa após conquista da Copa

Messi se tornou apenas o nono jogador a conseguir conquistar as três taças muito valorizadas no futebol mundial

A conquista da Argentina na Copa do Mundo continua reverberando mundo afora. Comandada pelo capitão Lionel Messi, a Argentina faturou o tricampeonato mundial ao bater a França em uma das mais emocionantes finais de Copas já vistas.

Além de consagrar por completo a carreira de um dos maiores jogadores que já desfilou seu talento nos gramados, o título de campeão do mundo também fez Messi entrar em um clube muito exclusivo: o da Tríplice Coroa.

O camisa 10 da Argentina se tornou apenas o nono jogador na história a conquistar a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões da Europa e a Bola de Ouro. E o ídolo brasileiro Kaká reconheceu o feito do atleta do PSG e o "recebeu" no clube, em postagem no Instagram.

Até 2002, apenas jogadores europeus tinham conquistado as três honras: Bobby Charlton, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Paolo Rossi e Zinedine Zidane. De 2002 para cá, apenas sul-americanos entraram na lista: Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, o próprio Kaká e, claro, agora, Messi.

Kaka@instagram/FootyRoom

Dentre todos os jogadores do clube da Tríplice Coroa, Messi é, sem dúvida, o mais vencedor. Agora ele tem uma Copa do Mundo (2022), quatro Champions League (2005/06; 2008/09; 2010/11 e 2014/15) e sete Bolas de Ouro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021).