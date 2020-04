Kaká jogou com Cristiano Ronaldo... mas prefere Messi

Em uma live no Instagram, o meia afirmou que os dois estão entre os cinco maiores da histórias, mas que o argentino está na frente

E o debate continua: mesmo com o futebol mundial paralisado por conta do coronavírus Covid-19, todos continuam opinando sobre Lionel Messi x Cristiano Ronaldo.

Agora, foi a vez de Kaká dar a sua opinião, em uma transmissão ao vivo, no Instagram da Fifa: o craque, que atuou por quase cinco anos junto do português no Real Madrid, não teve dúvidas e afirmou que o argentino é melhor.

"Para mim Messi é o mais incrível jogador que existe hoje. Joguei com Cristiano e ele é, sim, incrível, mas Messi é ainda melhor. Talento puro, é um gênio", afirmou Kaká, atleta que, para muitos, poderia ter ameaçado a soberania da dupla nos prêmios de melhor do mundo nos últimos anos não fossem as lesões.

Aposentado, o ex-jogador de , e foi o último brasileiro a conquistar uma Bola de Ouro, em 2007. Um ano depois, Cristiano Ronaldo recebeu o prêmio, e o resto é história: ele e Messi foram os únicos a conquistarem a honraria até Luka Modric a receber em 2018.

Assim, o debate foi inevitável: muitos preferem a "máquina" Cristiano Ronaldo, goleador impressionante e vencedor nato, enquanto outros escolhem o "gênio" Lionel Messi, dono de uma habilidade sobrenatural e um poder de decisão impressionante. Confira uma comparação entre os prêmios individuais dos dois.

O fato é: tanto Messi quanto Cristiano já estão marcados no futebol como dois dos maiores da história. Para Kaká, não é diferente.

"Sim, os dois estão entre os cinco maiores de todos. Somos muito sortudos de podermos assistí-los ao mesmo tempo" respondeu o brasileiro, ao ser questionado, durante a live.

E para você, quem é melhor?