Felipe Melo: "Messi é o melhor da história, mas não vi Pelé jogar"

Em entrevista, o defensor do Palmeiras comentou, entre outras coisas, sobre sua torcida pelo Boca Juniors e respeito por Lionel Messi

Messi é o melhor de todos? Para Felipe Melo, contemporâneo do argentino, não há dúvidas. Com um adendo: o brasileiro afirmou nunca ter visto Pelé jogar, além de não lembrar muito de Maradona.

"Ele é o melhor da história. Não posso dizer nada de Pelé, porque não vi ele jogar. De Maradona, só lembro da Copa de 1990, de Zico, de sua despedida. Mas eu vi Messi e ele é incrível. Cristiano pode até fazer cinco gols, mas Messi vai fazer os cinco e dar mais assistências aos companheiros. Ele é completo." comentou.

Além disso, Felipe Melo também lembrou de seus momentos na seleção brasileira, falando do "rodízio de faltas" que era realizado em Messi. Segundo o palmeirense, "aquele era o único de jeito de pará-lo".

E admiração de Felipe Melo à não fica só no "anão": o defensor também comentou sobre as diferenças entre o futebol argentino e o brasileiro.

"O que eu mais respeito no futebol argentino é o jeito de como eles deixam 'a alma' dentro de campo. Aqui é diferente, somos o samba, o tiki-taka. Muita gente fala que pareço um argentino, mas sou um brasileiro, amo meu país. No entanto, o jeito como a Argentina encara o futebol me encanta."

E, como sempre, o defensor não sairia de uma entrevista sem gerar manchetes: uma declaração em específico de Felipe Melo gerou preocupações na torcida do .

Quando perguntado sobre sua relação com a Argentina, Felipe Melo declarou novamente ser "um torcedor do " e que gostaria de jogar nos Xeneizes. Recentemente, o veterano não só foi especulado na equipe, como foi "promessa" de campanha de José Baraldi, um dos candidatos mal-sucedidos à presidência do Boca Juniors.