“Cristiano Ronaldo é o melhor de sempre”, diz agente do português

Jorge Mendes e um dirigente da Juventus fizeram pouco caso da Bola de Ouro para Messi

Logo após o encerramento da cerimônia de entrega da Bola de Ouro, que teve Lionel Messi como vencedor no futebol masculino, foi impossível não fazer comparações entre o argentino e Cristiano Ronaldo – que agora fica com uma premiação a menos em relação às seis do camisa 10.

CR7 não esteve presente em Paris, onde aconteceu a entrega da honraria, pois coincidentemente tinha o prêmio de melhor jogador da última temporada da italiana para receber. O português ficou na terceira posição na Bola de Ouro, atrás de Van Dijk e do próprio Messi.

Em entrevista ainda no tapete vermelho, o zagueiro do fez uma brincadeira ao ser perguntado sobre a ausência de CR7 na cerimônia: “ele é um rival?” brincou. Horas depois, Van Dijk se explicou: “eu fiz apenas uma piada, tenho respeito por esses dois (se referindo também a Messi)”.

Mas as palavras de Van Dijk chegaram aos ouvidos de Jorge Mendes, empresário do craque luso, que ao ser questionado sobre a Bola de Ouro limitou-se a dizer apenas que “Cristiano Ronaldo é o melhor de sempre e vocês sabem”.

Diretor esportivo da Juve, Fabio Paratici também seguiu a mesma linha: “ele merecia a Bola de Ouro. Sempre dissemos isso. As classificações nestes prêmios sempre são opinativas”.