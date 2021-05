Bruno Iglesias: o "novo Kaká" pronto para surgir da base do Real Madrid

O meio-campista de 18 anos que impressiona dentro e fora de campo desde que os Blancos venceram Barcelona e Manchester City para contratá-lo em 2015

Em uma campanha em que o Real Madrid teve que lidar com um número quase sem precedentes de lesões, Zinedine Zidane foi forçado a recorrer à base do clube para preencher as baixas em seu elenco.

Felizmente para o treinador dos Blancos, há muitos jovens talentosos surgindo da La Fabrica, com o sub-19 da última temporada tendo vencido a Liga Juvenil da UEFA, em 2020, pela primeira vez.

Um dos diamantes mais brilhantes, porém, ainda está a um ou dois anos de entrar no time principal, com muito sendo investido no futuro de Bruno Iglesias.

O meio-campista, que completou 18 anos no início de maio, já ficou no banco de reservas do time do Castilla, em Madrid, na terceira divisão do futebol espanhol, após impressionar consistentemente em seus seis anos na capital espanhola.

Tendo sido convidado para treinar com a equipe principal em dezembro de 2019, Iglesias já está em um nível em que ele conseguiu pular o time sub-17 neste período, podendo colocar toda a sua concentração em atuação para o sub-19.

É uma estratégia que certamente está dando frutos, com o jovem espanhol tendo sido um astro da seleção Juvenil A - marcando sete gols e dando cinco assistências em 20 partidas. Além disso, suas exibições chamarem a atenção a ponto de iniciar as conversas para a prorrogação de seu contrato, que termina em 2023.

O Real, então, certamente espera ter o retorno dos esforços aplicados para o seu retorno ao clube, ainda em 2015.

Na época, Barcelona, Atlético de Madri, Manchester City e Villarreal já demonstravam interesse no jovem nascido em Salamanca quando Roberto Martínez, antigo recrutador e treinador da academia do Real Madrid, foi enviado a Mallorca para assistir Iglesias em ação pelo Castilla y Leon.

"Eu o vi em um torneio regional sub-12, que foi disputado pelo Futbol 8", Martínez, que agora é o diretor de futebol da Federação Madrilenha de Futebol e supervisionou as contratações dos recentes estreantes da primeira equipe, Sergio Arribas e Antonio Blanco, disse à Goal.

"Sempre fui a esse campeonato, mas para aquela edição em Palma, me contaram como ele havia jogado na Copa das Nações Danone algumas semanas antes. Voei para Mallorca com um interesse especial nele e Isra Salazar (seu colega de base no Real), cuja assinatura já havíamos acordado".

"Apesar de jogar pelo Castilla y Leon, ele se destacou. Sua qualidade técnica foi o que me chamou a atenção".

"Entrei em contato com seu clube Santa Marta, com o qual tínhamos um bom relacionamento, para convidá-los para um amistoso em Valdebebas. Depois lhes disse que queria falar com a família de Bruno".

"Os pais estavam um pouco relutantes no início porque o menino tinha que se mudar, mas eles deixaram Bruno - que ficou maravilhado com as instalações - ouvir e decidir. Depois de alguns dias, eles aceitaram".

Iglesias mudou-se para o alojamento no centro de treinamento do Real, e começou a elevar seu futebol para o próximo nível em uma das academias mais famosas da Europa.

Martínez continua: "A adaptação de Bruno, que começou nas equipes do Infantil, foi um processo muito difícil. O início exigiu esforços para instalá-lo, mas seu futebol já estava despertando a admiração dos colegas de equipe e dos treinadores".

"Isso tem se mantido ao longo de seu tempo em Madri. Neste tempo, ele se tornou um jogador de futebol com mais atributos que ele pode usar em qualquer lugar do campo.

"Agora ele faz coisas que Zidane ou Kaká costumava fazer".

Embora Iglesias classifique Kylian Mbappé como seu ídolo do futebol, a comparação de Kaká não é novidade para o meio-campista alto, ambidestro, que é fica confortável carregando a bola para frente, podendo escolher um passe ou cruzar com perfeita precisão e que possui excelente capacidade de chute.

"Dos que estão chegando, ele é o que vejo que tem mais chances de chegar ao time principal", disse o respeitadoÁlvaro Benito, ex-jogador do Real e técnico da academia, em fevereiro, à Cadena SER.

"Ele faz coisas como Kaká que nos surpreendem".

E enquanto o Manchester City e o Arsenal demonstraram interesse em contratá-lo, não é apenas em campo que Iglesias impressionou os espectadores.

Um adolescente carismático que é muito próximo de sua família (os donos da empresa de carnes, Carnicas Iglesias), o meio-campista fez o que foi um anúncio surpreendente em abril de 2020 quando confirmou que se juntaria à Common Goal initiative.

Iglesias é o membro mais jovem do grupo criado por Juan Mata, com um por cento de seu salário sendo agora doado a organizações beneficentes em todo o mundo.

Se tal ato altruísta o ajuda a se destacar do futebol, é no Santiago Bernabeu que ele será verdadeiramente julgado nos próximos anos.

" Eu o conheço desde os 14 anos de idade", diz sua agente, Joyce Moreno. "Quando eu o vi, disse: 'O que é isto?!".

"Ele tem tanto potencial e qualidade. Com paciência, perseverança, trabalho e um ótimo ambiente, o teto para ele é tão alto".

Este é um sentimento compartilhado por todo o Real Madrid. Uma potencial superestrela está surgindo por lá.