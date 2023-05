Juventus x Sevilla ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Europa League

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (11), pelo jogo de ida; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Turim, Juventus e Sevilla entram em campo na tarde desta quinta-feira (11), a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming, da TV Cultura, na TV aberta, com narração de Marco de Vargas e comentários de Arnaldo Ribeiro, e do SBT, também na TV aberta, com narração de Luiz Alano, além dos comentários de Mauro Beting e Nadine Bastos.

Após ter sido eliminada ainda na fase de grupos da Champions League, a Juventus deu sinais de reação na temporada e chegou à semi após passar pelo Nantes (1 a 1), Freiburg (1 a 0 e 2 a 0) e Sporting Lisboa (1 a 0 e 1 a 1). A Velha Senhora vem de vitória no fim de semana, pelo italiano. De Sciglio é a única ausência do time alvinegro.

O Sevilla, por sua vez, chegou entre os quatro melhores da competição depois de eliminar o PSV Eindhoven (vitória por 3 a 0 e derrota por 2 a 0), o Fernerbahçe (vitória por 2 a 0 e derrota por 1 a 0) e o Manchester United (2 a 2 e 3 a 0). A equipe espanhola também ganhou na rodada do espanhol e segue sem poder contar com Jordán e Marcão, ambos machucados.

Nos últimos quatro jogos entre as equipes, a Juventus venceu duas vezes, o Sevilla uma, além de um empate.

Prováveis escalações

Juventus: Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Paredes, Rabiot, Fagioli, Cuadrado, Kostic, Di María e Vlahovic.

Sevilla: Bounou, Acuña, Rakik, Badé, Navas, Fernando, Gudelj, Rakitic, Gil, Ocampos e En-Nesyri.

Desfalques

Juventus

De Sciglio está lesionado.

Sevilla

Jordán e Marcão estão no departamento médico.

Quando é?