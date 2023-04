Juventus x Napoli ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Serie A italiana

Equipes entram neste domingo (23), pela 31ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O líder Napoli visita a Juventus na tarde deste domingo (23), em Turim, a partir das 15h45 (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmitida ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em casa, a Juventus chega empolgada para o duelo depois de conquistar a classificação para a semifinal da Liga Europa. A Juve vem de derrota na rodada passada da Serie A e está na terceira posição, com 59 pontos.

Do outro lado, o Napoli é o líder isolado do campeonato, com 75 pontos. O time azul, entretanto, vem de empate no jogo anterior.

Prováveis escalações

Juventus: Perin, Danilo, Gatti, Alex Sandro, Fagioli, Locatelli, Rabiot, De Sciglio, Kostic, Di María e Milik.

Napoli: Meret, Lorenzo, Jae, Jesus, Olivera, Lobotka, Zielinski, Anguissa, Lozano, Kvaratskhelia e Osimhen.

Desfalques

Juventus

Bremer e Kean estão no departamento médico.

Napoli

Simeone, Mario Rui e Politano estão em recuperação física.

Quando é?