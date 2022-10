O raio-x do vexame da Juventus na Champions League

A equipe italiana foi eliminada na fase de grupos da competição pela primeira vez em nove anos, com muitos recordes negativos

Uma noite histórica. A eliminação da Juventus no Estádio da Luz é daquelas difíceis de esquecer. 90 minutos que escrevem uma história triste - esportivamente falando -, sem deixar espaço para respostas e atenuantes.

A partida contra o Benfica representa um dos pontos mais baixos da história recente da Juventus, que deixa a Liga dos Campeões com uma rodada de antecedência. Um resultado completamente inesperado e um veredito irrefutável do campo, que após 360 minutos mostrou uma equipe em dificuldade sob todos os pontos de vista.

"Fracasso não. Há também essas noites, também há derrotas. Fracasso são outras coisas".

Massimiliano Allegri tentou jogar água no fogo nas declarações divulgadas na conferência de imprensa no Estádio da Luz.

Depois de nove anos, ou desde que a equipe comandada por Conte foi eliminada na temporada 2013/2014 após a partida disputada em Istambul contra o Galatasaray, os bianconeri não estarão nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Um resultado negativo que afeta também os cofres da Juventus, que perde cerca de 30 milhões de euros (R$ 157,9 milhões, aproximadamente) em prêmios, direitos de TV e bilheteria.

Os números desta Juventus e da desastrosa noite lusitana desmentem as palavras de Allegri. Sua equipe acumulou registros ruins durante a noite para serem arquivados o mais rápido possível.

Muitos 'inéditos', mas em negativo, na derrota por 4 a 3 frente ao Benfica, que venceu as duas partidas contra a Juve.

Foi a primeira vez que a Juventus sofreu três gols no primeiro tempo de uma partida de Liga dos Campeões. Mas isso não é tudo. O desempenho desastroso da defesa é confirmado por dois outros dados. Com 11 gols sofridos, foi a primeira vez na história que a Juventus sofreu mais de 10 gols nas cinco primeiras rodadas da Champions. Além disso, ampliando a discussão para as competições europeias, apenas uma vez os bianconeri sofreram mais de quatro gols em uma partida, na derrota por 7 a 0 para o Wiener Sportclub, em 1º de outubro de 1958, na Liga dos Campeões.

Dados preocupantes que testemunham um momento de grande dificuldade para a Juve.

Mas a defesa não é o único problema. Com apenas três pontos conquistados, a equipe nunca havia somado tão poucos pontos após cinco partidas na competição. A equipe também perdeu quatro dos cinco primeiros jogos da Champions pela primeira vez na história.

Os números falam por si: é difícil não rotular uma das piores campanhas europeias dos 125 anos de história do clube como um fracasso.

Agora a Juve deve virar a página o mais rápido possível e começar de novo, deixando para trás as noites geladas da Europa.