Juventus e seus reforços "de graça": Willian será o próximo?

Willian pode reforçar uma lista que já conta com Cannavaro, Pirlo, Pogba e outros craques que foram sem custos para o time biaconeri

A é um dos times que mais conseguem fazer contratações de peso sem gastar nada ou quase nada. E pensando nisso, o clube já tem um alvo que poderia ir para Turim sem custo algum: Willian. O contrato do brasileiro com o acaba ao final desta temporada e não há sinais de renovação.

O "faz tudo" do time londrino deu entrevista ao site da ESPN e relevou que não está fechado para uma possível mudança de país. "Meu desejo é permanecer na Premier League, mas não descarto atuar em outras ligas, não", afirmou.

Willian teve seu nome recentemente ligado ao , mas a negociação não foi para frente. Prestes a terminar seu vínculo com o Chelsea, o Arsenal surge como um possível destino dentro da Inglaterra. Porém, caso escolhesse a Juventus, ele reencontraria seu antigo treinador, Maurizio Sarri, com quem ganhou a .

"O Sarri é um bom treinador. Não sei te dizer o que houve. Ele tinha uma parte tática interessante, gostava de jogo bonito, com a bola. Mesmo assim, conquistou um título, a , e o terceiro lugar na Premier League. Não dá para saber porque não foi melhor. Era um cara muito tranquilo no dia-a-dia", analisou o atacante.

A lista de jogadores que se juntaram ao time biaconeri sem custos é enorme e repleta de nomes de peso. Entre eles estão: Fabio Cannavaro, do , em 2009; Andrea Pirlo, do , em 2011; Paul Pogba, do , também em 2011; Daniel Alves, do Barcelona, em 2016; e mais recentemente, no início da temporada atual, Aaron Ramsey, do , e Adrien Rabiot, do .

A Juve lidera a com 63 pontos, um a mais do que a , segunda colocada. Paralisada desde 9 de março, não há expectativas para quando a competição retornará. A mesma situação acontece na Liga dos Campeões. A Velha Senhora ainda precisa jogar a segunda partida das oitavas de final, contra o .