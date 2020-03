Presidente da UEFA diz que tem três planos para retomar as competições de futebol

Ceferin ainda descartou a possibilidade de realizar a final da Liga dos Campeões com portões fechados

Apesar de ainda não saber quando é que a temporada de futebol pode ser retomada, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, garante que tem vários planos que podem ser aplicados perante a atual paralisação devido ao surto do coronavírus Covid-19.

"Neste momento dramático, o mais importante é a saúde das pessoas e sair dessa crise. É claro que a interrupção do futebol simboliza que a Europa e o mundo pararam. Não sabemos quando essa pandemia terminará, mas temos um plano A, B e até C. Estamos em contato com as ligas, com os clubes, há um grupo de trabalho. Temos que esperar, como qualquer outro setor.", disse em entrevista ao jornal italiano La Repubblica.

O organismo que comanda o futebol europeu tem várias opções, mas o dirigente explicou que não pode existir um plano final, uma vez que a pandemia segue evoluindo e descartou a possibilidade da final da Liga dos Campeões ser realizada com portões fechados.

Mais times

"A temporada pode recomeçar em meados de maio, em junho ou no final de junho. Existe até uma proposta para terminar a temporada no início da próxima, que começaria mais tarde. Agora, sem saber quando a pandemia vai terminar, não podemos ter um plano final", explicou.

Mais artigos abaixo

"Vamos ver quais são as melhores soluções para as diferentes ligas e clubes. É difícil imaginar todos os jogos de portões fechados, mas agora nem sabemos se vamos retomar, com ou sem espectadores. Se não houver outras alternativas, ainda seria melhor concluir o campeonato. Posso dizer que não penso nas finais da Liga dos Campeões de portões fechados", completou.

Vale lembrar que a UEFA decidiu adiar a para 2021 e tem a Liga dos Campeões e a Liga Europa suspensas por tempo indeterminado.