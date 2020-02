Willian em clima de fim de ciclo no Chelsea: reserva e sem perspectiva de renovação

Brasileiro de 31 anos está nos Blues desde a temporada 2013/14, mas parece estar fora dos planos do clube para os próximos anos

Willian está perto de encerrar o seu ciclo vitorioso no . O vínculo do brasileiro com o clube vai até o final desta temporada, ou seja, até a metade de 2020, e o próprio jogador admitiu, na última terça-feira (25), que a renovação está cada vez mais distante de acontecer. Além disso, o brasileiro não vem sendo muito aproveitado por Frank Lampard, ídolo e técnico da equipe, o que pode motivar a saída do meia.

Na manhã deste sábado, o Chelsea empatou com o Bournemouth e Willian mais uma vez ficou no banco de reservas. Os gols da partida, que foi transmitida pelo DAZN, foram marcados por Marcos Alonso, duas vezes, Joshua King e Lerma.

No clube londrino desde a temporada 2013/14, o brasileiro acumula diversos títulos pela equipe - duas Premier League, uma e uma Inglesa - e já balançou as redes em 57 oportunidades.

Com a carreira de sucesso na Europa e com sua provável saída, o nome do brasileiro tem sido ventilado em algumas equipes do primeiro escalão do continente. e estão entre os possíveis interessados. Cabe ressaltar que Willian foi formado nas categorias de base do e já declarou diversas vezes que gostaria de jogar novamente pelo alvinegro paulista.

O Chelsea ocupa atualmente a quarta colocação na tabela da Premier League, com 45 pontos. Agora, a equipe volta a entrar em campo pela competição no próximo domingo (08), em partida contra o .