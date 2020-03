Willian no Arsenal: mulher aumenta rumores com vídeo e alguns fãs do Chelsea agradecem

Vanessa Martins diz que meia "está com os dias contados nos Blues", em ida ao Stamford Bridge vestida de vermelho

O futuro de Willian parece estar mesmo cada vez mais longe do Chelsea, mas pode ser que o brasileiro permaneça em Londres. Isso porque a esposa do jogador, a caminho do jogo dos Blues neste domingo (9), revelou que o meia está "com os dias contados nos Blues", enquanto ela e suas filhas vestiam de vermemlho, o que fez surgir rumores sobre uma possível transferência ao .

"Assistir o jogo, porque a gente não pode desanimar porque os nossos dias estão meio contados, né? Entendedores entenderão. Porém Deus é tão maravilhoso, né? Coisas boas vêm por aí" , disse Vanessa Martins no vídeo em sua conta no Instagram.

Ainda mais com a influência de Kia e Edu Gaspar no Arsenal parece mesmo que Willian está a caminho como fez David Luiz. Sem contrato no fim da temporada, renovação com não está mais na mesa, a preferência dele e família sempre foi ficar em Londres. #Willian https://t.co/slxk8sjT4u — Joao Castelo-Branco (@j_castelobranco) March 8, 2020

Willian não chegou a um acordo para a renovação de contrato, já que gostaria de assinar por mais três anos, enquanto os Blues ofereceram dois.

De acordo com a ESPN , o bom relacionamento de Willian com Edu Gaspar (ex-coordenador de seleções da CBF), seria um fator que poderia contribuir para a ida do brasileiro ao Arsenal, permanecendo, assim, em Londres, mas o meia estaria analisando também propostas de outras equipes inglesas e da Europa.

A repercussão do vídeo tomou conta das redes sociais durante a vitória dos Blues sobre o , e a torcida do Chelsea se manifestou, em sua maioria, favorável a saída do jogador:

#PremierLeagueNaEspn Olha o menino aí Willian !!! Chelsea renova com ele ,vcs são loucos de perder um jogador desse nível @rogeriovaughan !!! — Julio Cesar Seven (@JulioCesarSeve7) March 8, 2020

Até gol do willian



Tá fácil mesmo — Chelsea da Depressão (@ChelseafcDepre) March 8, 2020

Imagina quando a família do Willian descobrir que boa parte da torcida do Chelsea espera por esse momento (dele sair do clube) ha anos. https://t.co/NZdnMqdn61 — Chelsea Tático (@chelseatatico) March 8, 2020

Willian é bom jogador? Sim. Ainda é útil para nós? Sim. Vale mais três anos de contrato? Com certeza não.



Se ele não quer aceitar a proposta do Chelsea, vida que segue.



Ziyech está vindo aí. — Blues Of Stamford (@bluesofstamford) March 8, 2020

Pelo Chelsea, Willian fez 329 jogos, com 59 gols e 59 assistências. Na atual temporada, ele participou de 37 jogos, com 7 gols marcados e 6 assistências distribuídas.