Maradona é Argentina, mas também é o Napoli: isso nunca ficou tão claro

A relação entre Maradona e a já tem sido muito bem explorada: é como se um fosse praticamente sinônimo do outro. Se você pensar em Argentina, pensará em Maradona. E vice-versa. O mesmo vale para a relação que Diego escreveu vestindo a camisa do .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quando Maradona realizou o sonho de jogar pelo , seu clube de coração, em 1981, os Xeneizes já tinham um peso e um passado de glórias e títulos importantes – como, por exemplo, as Libertadores de 1977 e 78. Diego foi um marco importantíssimo, mas não há necessariamente um “antes e depois” como pedra fundamental para a compreensão do tamanho da instituição boquense.

O mesmo vale em relação ao , que já era um gigante quando viu sua camisa sendo vestida pelo craque entre 1982 e 1984. Já com o Napoli, a relação é completamente distinta. A compreensão sobre o clube está diretamente ligada a Diego Armando Maradona. Tanto, que após a morte do mais humano dos deuses do futebol, o estádio San Paolo, a casa do futebol napolitano, passará a ser chamada de Diego Armando Maradona.

Maradona mal conhecia o Napoli antes de chegar ao clube do sul da , em 1984, embora os Partenopei já tivessem demonstrado interesse pelo seu futebol ainda na época em que ele defendia o . Por que, então, alguém que já era considerado um dos melhores jogadores do mundo escolheria uma equipe até então modesta?

Podemos listar várias razões.

Diego não encontrou felicidade em Barcelona e tinha problemas com os dirigentes. Queria trocar de clube. O Barça também queria vender, mas não para algum gigante europeu que pudesse aparecer como adversário, casos de , e na Itália. Segundo conta em sua autobiografia, “Yo soy el Diego de la gente”, Maradona foi para o Napoli porque foi o primeiro clube a lhe procurar... e também pelo desespero econômico, uma vez que havia descoberto que estava quebrado financeiramente.

Existem estas razões, mas se você achar que foi o destino também estará certo.

Quando Maradona chegou ao Napoli, o clube só tinha duas taças de primeira grandeza em suas prateleiras: as Coppa Italia de 1961-62 e 1975-76. Com Diego Maradona foram cinco troféus: uma Coppa Italia (1987), duas (1987, 1990), uma Copa da UEFA (atual , em 1989) e a (1990). Cinco taças que ainda configuram o período mais vitorioso da história do clube, mas as lembranças vão muito além.

Maradona, afinal de contas, simbolizou o ganho de moral e orgulho dos napolitanos em relação aos preconceitos que vêm dos nortistas. Além disso, a construção daquele esquadrão também tem o dedo de Maradona como “dirigente”, já que nos três anos entre sua chegada ao Napoli até o primeiro título conquistado, Diego insistia e até brigava com o presidente do clube, Corrado Ferlaino, pedindo reforços para o time.

“Compre três ou quatro jogadores e venda os que são vaiados. O termômetro tem que ser esse: quando eu passar a bola, se o jogador for vaiado.. tchau. Se não for assim, pode pensar em me vender, porque assim eu não fico”, disse o argentino para o dirigente.

Foi assim que o Napoli saiu de patinho feio para uma das maiores forças do Campeonato Italiano – que vivia o seu auge competitivo. Existe, definitivamente, um “antes e depois” do Napoli com Maradona. Isso fica claro até os dias atuais.

“Você foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando assinei pelo Napoli. Vestir a camisa azul vai significar ainda mais a partir de hoje. O Napoli perdeu hoje parte de sua alma. Você foi, e sempre será, uma inspiração para todos nós", escreveu o belga Dries Mertens, uma das referências de um Napoli que voltou a ser vitorioso nos anos mais recentes, após a morte de Diego.

You were the first thing that came to my mind when I signed for Naples. Wearing the blue shirt will mean even more from now on. Napoli lost part of its soul today. You were, and will always be, an inspiration to all of us.