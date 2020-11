Estádio do Napoli vai se chamar Diego Maradona?

O prefeito da cidade propôs a mudança de nome para um dos grandes palcos do futebol do argentino

Enquanto o mundo chora a morte de Diego Maradona, alguns buscam maneiras de homenagear um dos grandes nomes da história do futebol. Em Nápoles, a ideia é rebatizar o estádio em que o argentino tanto brilhou com o nome dele.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Maradona fez história na Itália em sete temporadas com a camisa do Napoli . Entre 1982 e 1991, o craque se consolidou como o maior ídolo do clube italiano . E, agora, com a sua morte, a cidade pretende homenagear o jogador que lhe deu älegria e felicidade".

Mais times

Horas após o anúncio da morte de Maradona, Luigi de Magistris, prefeito de Nápoles, lamentou a morte do ex-jogador em suas redes sociais: Diego fez nosso povo sonhar. Ele resgatou Nápoles com sua genialidade. Em 2017, se tornou nosso cidadão honorário. Diego, napolitano e argentino, você nos deu alegria e felicidade. Nápoles te ama!".

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Na sequência, o prefeito fez mais uma publicação na qual defende que o Stadio de San Paolo, casa do , porém que é municipal e não do clube, seja renomeado em homenagem a Maradona. "Chamemos o Estádio San Paolo de Diego Armando Maradona", propôs em sua conta no Twitter.

Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona!!! — Luigi de Magistris (@demagistris) November 25, 2020

E esta não é a primeira vez que a possibilidade é levantada. Carmine Sgambati, presidente da Comissão de Esportes do Município de Nápoles, já fez a proposta há três anos: "Diego Armando Maradona com tudo o que representou para Nápoles merece ser lembrado com honra. Dedicar o San Paolo a ele seria um grande sonho, porque Maradona fez sonhar milhões de napolitanos no mundo e representou a vingança de Nápoles e do Sul sobre o Norte , nos anos da Questão Meridional ".

Após a morte do argentino, Sgambati voltou a defender a ideia, assim como Magistris. ""Esta notícia nos pega de surpresa. Amanhã tenho uma comissão esportiva com o Conselheiro Borriello e lhe pedirei oficialmente que faça o máximo possível para lembrar Maradona em Nápoles, com a dedicação de uma rua importante ou mesmo de uma praça ou do próprio San Paolo".

Mais artigos abaixo

A mudança, porém, exige um processo na cidade e não será feita de uma hora para outra. Por enquanto, enquanto o nome não é alterado, as homenagens vão ficar por parte dos trocedores que fazem vigília em torno do estádio, que está de luzes acesas e vai continuar durante todo o dia.

Se a homenagem acontecer, o estádio de Nápoles será o segundo batizado em homenagem a Maradona. Em 2003, em Buenos Aires, na , foi inaugurado o Estádio Diego Armando Maradona, pertencente ao , clube no qual El Pibe iniciou sua carreira