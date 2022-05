Juventude x Internacional: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão Série A 2022

A bola vai rolar neste domingo (8) para Juventude x Internacional, clássico válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

Depois de empatar com o Guaireña por 1 a 1 na Copa Sul-Americana, o Colorado volta as atenções para o campeonato nacional. Atualmente, soma sete pontos em quatro jogos.

Do outro lado, o Juventude, na zona de rebaixamento, com apenas dois pontos, busca a primeira vitória no Brasileirão.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto Alfredo Jaconi, o Internacional não poderá contar com Liziero e Paulo Victor, mas Alan Patrick, afastado dos gramados há seis meses, poderá fazer sua reestreia pelo clube.

A tendência é que o camisa 10 comece no banco de reservas, mas seja utilizado pelo técnico Mano Menezes no decorrer da partida.

Mercado, pendurado com dois cartões amarelos, pode ser preservado. Assim, Vitão pode aparecer entre os titulares.

Já o Juventude trata como dúvida a presença de Óscar Ruiz, enquanto Marlon, Capixaba e Ricardo Bueno são desfalques certos.

O zagueiro Vitor Mendes, que cumpriu suspensão, retorna ao time titular.

Possível escalação do Juventude: César; Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Yuri, Jadson e Chico (Óscar Ruiz); Paulinho Moccelin, Guilherme Parede e Isidro Pitta.

Possível escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Vitão (Mercado), Bruno Méndez e Renê; Gabriel (Dourado), Edenílson, De Pena, Wanderson e Maurício (David); Alemão.

DESFALQUES

JUVENTUDE:

Marlon, Capixaba e Ricardo Bueno: lesionados

INTERNACIONAL:

Moledo e Kaique Rocha: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Juventude e Internacional será transmitido ao vivo pelo SporTV (para todo o Brasil, exceto RS), na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste domingo (8).