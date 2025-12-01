+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoJuventude
team-logoSantos
Mounique Vilela

Juventude x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), no Estádio Alfredo Jaconi; confira a transmissão e outras informações do jogo

Juventude e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Com o rebaixamento para a Série B já confirmado após o empate com o Bahia por 1 a 1, o Juventude volta a campo nas últimas duas rodadas apenas para cumprir tabela. Em 19º lugar, com 34 pontos, o time de Caxias do Sul terá o retorno de Igor Formiga, que cumpriu suspensão na última rodada.

Por outro lado, o Santos venceu o Sport por 3 a 0 e segue na luta contra o rebaixamento. Com a mesma pontuação que o Internacional, primeira equipe do Z-4, o Peixe precisa vencer para não correr o risco de voltar a zona da degola. Neymar, embora preservado do treino, confirmou que estará em campo. O atacante foi diagnosticado com uma lesão no menisco.

Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Jadson); Igor Formiga, Jadson, Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Giovanny) e Taliari.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo (Luan Peres) e Souza; João Schmidt, Willian Arão, Barreal, Guilherme, Neymar e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares).

Brasileirão
Juventude crest
Juventude
JUV
Santos crest
Santos
SAN

Desfalques

Juventude

Caíque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Lucas Fernandes, Peixoto, Wilker Ángel e Gilberto estão machucados.

Santos

Escobar está lesionado.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 03 de dezembro de 2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS

Retrospecto recente

JUV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

SAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

JUV

Outros

SAN

1

1

Empate

3

Vitórias

6

Gols feitos

9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0