Juventude x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Juventude e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Prime Video, no streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Com o rebaixamento para a Série B já confirmado após o empate com o Bahia por 1 a 1, o Juventude volta a campo nas últimas duas rodadas apenas para cumprir tabela. Em 19º lugar, com 34 pontos, o time de Caxias do Sul terá o retorno de Igor Formiga, que cumpriu suspensão na última rodada.

Por outro lado, o Santos venceu o Sport por 3 a 0 e segue na luta contra o rebaixamento. Com a mesma pontuação que o Internacional, primeira equipe do Z-4, o Peixe precisa vencer para não correr o risco de voltar a zona da degola. Neymar, embora preservado do treino, confirmou que estará em campo. O atacante foi diagnosticado com uma lesão no menisco.

Juventude: Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Jadson); Igor Formiga, Jadson, Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Giovanny) e Taliari.

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo (Luan Peres) e Souza; João Schmidt, Willian Arão, Barreal, Guilherme, Neymar e Lautaro Díaz (Tiquinho Soares).

Desfalques

Juventude

Caíque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Lucas Fernandes, Peixoto, Wilker Ángel e Gilberto estão machucados.

Santos

Escobar está lesionado.

Quando é?

Data: quarta-feira, 03 de dezembro de 2025

quarta-feira, 03 de dezembro de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

