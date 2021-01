Juventude, CSA e Avaí: do que cada time precisa para subir à Série A do Brasileirão

Na última rodada da Série B, três clubes ainda brigam pelo acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro

Não vai faltar emoção para a última rodada do Brasileirão da Série B. Mas além da corrida pelo título, que tem América-MG e Juventude empatados na primeira posição, a briga pelo acesso à Série A também promete ser quente na próxima sexta-feira (29), com Juventude, e Avaí com condições reais de beliscar a última vaga rumo à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Após a 37ª rodada, , e Cuiabá já garantiram participação na próxima edição do . Com isso, resta apenas mais uma vaga para o tão sonhado acesso.

Mas do que Juventude, CSA e Avaí precisam para subir à Série A do Brasileirão?

Juventude (58 pontos), CSA (57), e Avaí (55), chegam à última rodada disputando o acesso à Série A. Cabe destacar que depois dos pontos somados, o número de vitórias é o primeiro critério de desempate adotado, seguido por saldo de gols e gols marcados. Além disso, é importante lembrar que todos os duelos da 38ª jornada serão disputados nesta sexta-feira (29).

Posição Clube Pontos Vitórias Saldo de gols Gols marcados 4º Juventude 58 16 9 51 5º CSA 57 16 13 49 6º Avaí 55 16 -3 44

Com 58 pontos somados, o Juventude é o clube com situação mais tranquila para subir à primeira divisão. Em quarto lugar, o time de do Sul é o único dos três que depende apenas de si próprio para retornar à elite do futebol brasileiro. E para isso, terá que derrotar o , fora de casa, na última rodada da .

Em caso de empate, terá que torcer para o CSA, com 57 pontos, não vencer seu duelo contra o , também fora de casa. Já em caso de derrota, também terá que secar o Avaí, para que não vença seu confronto diante do América-MG, no Independência.

Em quinto lugar com 57 pontos, o CSA precisa vencer seu jogo e torcer para qualquer tropeço do Juventude para garantir matematicamente o quarto lugar. Já em caso de empate, precisa de uma derrota do Juventude e de um tropeço do Avaí.

Com a situação mais complicada dos três, o Avaí tem que vencer seu jogo contra o América-MG, que ainda briga pelo título da Série B, e ainda secar seus adversários.

Para os catarinenses retornarem à Série A, o Juventude precisa perder e o CSA pelo menos empatar. Neste caso, o Avaí levaria vantagem no número de vitórias contra qualquer um dos outros dois clubes, mesmo com o empate no número de pontos.