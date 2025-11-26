Juventude x Bahia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Juventude e Bahia se enfrentam nesta sexta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Praticamente rebaixado para a Série B, o Juventude volta a campo após a derrota por 2 a 1 para o São Paulo. No momento, a equipe gaúcha ocupa a penúltima posição da tabela, com 33 pontos. Em 35 partidas disputadas, soma nove vitórias, seis empates e 20 derrotas, com aproveitamento de 31% no Brasileirão.

O Juventude precisa vencer para manter chances de escapar, mas, em caso de empate, terá de torcer para que Vitória e Santos não vençam seus compromissos. Em caso de derrota, os gaúchos vão precisar que o Santos não vença e que o Mirassol vença o Vitória.

Por outro lado, o Bahia segue na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026. Ocupando o sexto lugar, com 56 pontos, o Tricolor de Aço está a apenas dois pontos do Botafogo, equipe que fecha a zona de classificação.

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Giovanny e Gabriel Taliari.

Bahia: Ronaldo; Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Desfalques

Juventude

Igor Formiga cumprirá suspensão, enquanto Wilker Ángel está no departamento médico.

Bahia

Ramos Mingo está suspenso, enquanto David Duarte e Mateo Sanabria estão lesionados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 28 de novembro de 2025

sexta-feira, 28 de novembro de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Alfredo Jaconi - Caxias do Sul, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 19 jogos disputados entre as equipes, foram seis vitórias para cada lado, além de sete empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o tricolor baiano venceu por 3 a 0.

Classificação

