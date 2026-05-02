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Jorthy MokioImago
Wessel Antes

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Jorthy Mokio (Ajax) recebeu um rótulo doloroso: “Você é retratado como algo que não é”

Ajax
Bélgica
J. Mokio

Jorthy Mokio assinou recentemente um contrato de longo prazo na Johan Cruijff ArenA. Com isso, ele permanecerá no Ajax até meados de 2031. Em entrevista ao De Telegraaf, o jovem relembra um período conturbado.

Com apenas 18 anos, Mokio já disputou 50 partidas oficiais pelo Ajax. Nelas, ele marcou seis gols e deu três assistências.

Mokio está feliz com a renovação do contrato. “Isso mostra que a confiança é mútua. O Ajax acredita no meu desenvolvimento, e eu acredito no plano que o clube tem para mim.”

O belga é questionado se ele é o líder do futuro. “Espero que sim. Liderança não vem de palavras, mas de comportamento. É claro que ainda sou jovem, então ainda tenho que ganhar experiência. Mas tento dar o bom exemplo todos os dias e dar passos adiante, inclusive na área de liderança.”

As negociações entre o Ajax e Mokio se prolongaram, o que fez com que ele fosse rotulado de “ganancioso” pelos torcedores e por diversos meios de comunicação. “Isso foi difícil. Você é jovem, trabalha duro e, então, é retratado como algo que não é. Mas aprendi rapidamente a me concentrar nas pessoas que realmente me conhecem.”

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“Queríamos acertar tudo da melhor maneira possível. Para mim, para o clube e para o meu desenvolvimento. São coisas que você quer tratar com cuidado. É bom que tudo tenha sido resolvido de forma adequada”, disse o jovem talento.

Mokio agradece especialmente ao diretor técnico Jordi Cruijff pela confiança. A intenção é que o canhoto se torne um jogador fundamental no Ajax nos próximos anos.

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