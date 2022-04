Jornal espanhol se derrete por Endrick após torneio sub-17 com a seleção: 'Arrasa'

Nesta segunda-feira (18), o Brasil venceu a rival Argentina por 2 a 1 e foi campeão de forma invicta do Torneio de Montaigu sub-17, na França. E o triunfo verde-e-amarelo passou diretamente pelos pés do atacante Endrick, joia do Palmeiras, que foi o grande destaque da competição.

O garoto de apenas 15 anos foi manchete do tradicional jornal espanhol 'As', que o chamou de ''Endrick galáctico''.

''O jovem jogador, que já era destaque na mídia após sua grande atuação na última 'Copinha', não deixou insatisfeitos todos aqueles que acompanharam seu torneio em solo francês. Cinco gols e uma assistência nos quatro jogos disputados garantem a eficácia do atacante brasileiro'', escreveu o diário, que também elogiou a atuação do meia palmeirense Luís Guilherme, autor do segundo gol da seleção na grande final.

''Além disso, Endrick tem demonstrado grande habilidade de parceria com o também atacante Luis Guillerme tanto no Brasil quanto no Palmeiras. O escudeiro de Endrick soma três gols e três assistências no torneio, deixando uma ótima imagem daquela prodigiosa perna esquerda que valoriza o camisa 10 da seleção brasileira'', avaliou o jornal.

Endrick acabou como artilheiro da seleção brasileira na competição, com 5 gols: 1 no México, 2 na Holanda, 1 na Inglaterra e mais 1 na final contra a Argentina.

Em julho, o atleta completa 16 anos e poderá assinar seu primeiro contrato profissional. A tendência é que ele firme esse vínculo com o Verdão, que está encaminhado há algum tempo. Muitos clubes europeus já manifestaram o desejo de contar com o garoto, como o Barcelona e o Real Madrid. Com a conquista pela seleção, o interesse deverá aumentar nos próximos meses.

Por enquanto, Endrick deve seguir disputando as competições de base e não deve ser integrado ao profissional logo de cara, como já disse Abel Ferreira em algumas ocasiões.