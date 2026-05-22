Joris van Overeem pode concretizar uma excelente transferência dentro da Eredivisie

O FC Utrecht está avaliando a possibilidade de trazer Joris van Overeem de volta ao Galgenwaard, segundo fontes ouvidas pela ESPN. O meio-campista de 31 anos do sc Heerenveen enfrentou a equipe de Ron Jans na noite de quinta-feira, na semifinal dos playoffs para as competições europeias, na qual o Utrecht venceu o sc Heerenveen por 3 a 2.

Van Overeem vestiu a braçadeira de capitão dos frísios naquela partida e ainda foi responsável por uma assistência. Apesar de sua contribuição, o Heerenveen não conseguiu garantir uma vaga na final, o que encerrou a temporada para o clube da Frísia.

Uma transferência para o Utrecht significaria, para Van Overeem, um retorno a um ambiente familiar. O meio-campista atuou pelo time de Utrecht entre 2018 e 2022 e disputou, nesse período, 98 partidas da Eredivisie. Nelas, ele esteve envolvido em nove gols, sendo cinco gols marcados e quatro assistências.

Após sua saída de Utrecht, Van Overeem continuou sua carreira em Israel. Lá, ele esteve sob contrato com o Maccabi Tel Aviv por três temporadas, antes de retornar à Holanda como jogador sem vínculo no verão passado.

No Heerenveen, o experiente meio-campista tornou-se imediatamente um dos jogadores mais importantes do time. Os números destacam seu valor: na última temporada da Eredivisie, Van Overeem registrou dez assistências e dois gols, o que o colocou entre os meio-campistas mais produtivos da competição.

O FC Utrecht vê nele um reforço extremamente interessante para a próxima temporada. Van Overeem tem contrato com o Heerenveen até meados de 2027.