Joris Mathijsen parece estar prestes a regressar à Eredivisie como diretor técnico

Joris Mathijsen é um dos principais candidatos ao cargo de diretor técnico do Fortuna Sittard. A notícia foi divulgada pela Voetbal International nesta segunda-feira.

O dirigente de 46 anos está atualmente sem clube, após ter trabalhado anteriormente no Willem II e no ADO Den Haag.

Mathijsen, que disputou 84 partidas pela seleção holandesa, pode se tornar o sucessor de Américo Branco.

Recentemente, Mathijsen ainda estava na mira do Vitesse, mas a transferência fracassou no último momento.

As negociações entre o ex-zagueiro e o Fortuna estariam em fase avançada.

Branco, de 35 anos, deixa assim o Fortuna Sittard após três anos, apesar de ter contrato em vigor.

Havia “uma diferença de visão” entre Branco e o conselho fiscal do Fortuna quanto à política a ser adotada.