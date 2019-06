Jorge Jesus define comissão técnica e data de chegada ao Flamengo

Um auxiliar, dois preparadores e um coaching/motivador vão acompanhar o treinador português no desafio brasileiro

Anunciado no sábado como novo treinador do , Jorge Jesus já arregaçou as mangas e começou a trabalhar no novo desafio. A Goal sabe que o português definiu pelo menos quatros nomes para integrar a comissão técnica rubro-negra. São eles: o auxiliar João de Deus, os preparadores Márcio Sampaio e Mário Monteiro e o motivador/coaching Evandro Mota.

Mota, que é brasileiro e chegou a participar da equipe de Dunga na seleção em 2015, esteve com Jesus no e também no . É visto pelo comandante de 64 anos como um profissional estratégico para atuar no clube carioca, porque conhece bem o futebol no país.

Ainda há possibilidade de dois observadores serem convidados por JJ: Rodrigo Quintas e Gil Henriques. Ambos estiveram juntos com o treinador nos últimos trabalhos: Sporting e Al Hilal.

A princípio, Jorge Jesus viaja para o Rio de Janeiro na próxima sexta-feira. O primeiro compromisso é a assinatura do contrato válido até metade de 2020 (vínculo de um ano). Não há multa rescisória e nem sequer opção de renovação automática.

Além de Jesus, a imprensa portuguesa promete comparecer em peso no . Rádios, jornais, televisões e até mesmo alguns sites já estão combinando uma grande cobertura em conjunto.