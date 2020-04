Obi Mikel no Botafogo: o que se sabe sobre a negociação com o ex-volante do Chelsea

Depois de Honda e Yaya Touré, o time carioca tenta outra estrela do futebol; Inter também se interessa em trazê-lo para o Brasil

Depois de contratar Keisuke Honda e falhar nas negociações com Yaya Touré , o está interessado em mais uma estrela internacional, segundo informações do jornalista Jorge Nicola. O alvo da vez é o volante nigeriano Obi Mikel, ex- .

Seguindo o mesmo padrão usado nas outras duas grandes negociações, o clube abriu conversas com o jogador de 32 anos que estava livre no mercado desde que rescindiu com um clube turco. Dessa forma, as conversas seriam diretamente com o jogador e seus empresários, sem envolver direitos econômicos.

Segundo o Globoesporte.com , as negociações começaram depois da frustração com Touré, mas diminuíram nos últimos dias por conta da pandemia de coronavírus Covid-19. O capitão da seleção nigeriana foi oferecido ao clube carioca, que se interessou e inclusive já consultou o treinador Paulo Autuori sobre a possível contratação.

Quando a imprensa começou a noticiar sobre a possível chegada do nigeriano, o Botafogo não confirmou as negociações, e o dirigente Ricardo Rotenberg inclusive deu a entender que tudo se tratava de uma brincadeira de 1º de abril. No entanto, em entrevista à ESPN dos , o meio-campista confirmou as conversas: "Sim, há um interesse e, sim, temos negociado. Mas ainda não sei. Ainda estou pensando sobre isso. Não estou certo".

Segundo informações de diversos jornais, as negociações entre o Botafogo e o meia estavam adiantadas quando o futebol sofreu uma paralisação por conta da pandemia de Coronavírus Covid-19. Agora, as conversas com o staff do jogador seguem acontecendo, mas novas notícias só devem sair depois da retomada das atividades no clube.

Enquanto isso, outro clube brasileiro entrou na disputa para trazer o meia ao . De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o também tem forte interesse na contratação do jogador.

Com duas Copas do Mundo no currículo, Mikel passou dez anos de sua carreira atuando pelo Chelsea, clube pelo qual tem 11 títulos, incluindo a Liga dos Campeões 2011/12. Além do time inglês, jogou pelo Tianjin Teda, da , e pelo também inglês . A última passagem foi pelo Trabzonspor, da , do qual saiu por conta da pandemia de coronavírus, por estar em desacordo com a decisão de o país manter o campeonato em meio à crise mundial de saúde.