Yaya Toure no Botafogo: como está a negociação?

Após reviravolta, marfinense pode ser anunciado como reforço do Alvinegro nas próximas horas

Depois de reviravoltas e de comeunicar o não-acerto com Yaya Touré, o Botafogo pode anunciar a contratação do marfinense a qualquer momento.

As negociações

Na última terça-feira, o vice-presidente de marketing do , Ricardo Rotenberg, anunciou em sua conta no Twitter que as conversas haviam chegado ao fim. No, entanto, apesar da negativa nas tratativas, o cartola afirmou que as portas do clube permaneceriam abertas para Yaya.

Na conversa com o agente que por ora encerraremos as negociacoes porem que as portas estão abertas do botafogo.

Para ficar claro yaya não aceitou dizer nao. — Ricardo Rotenberg (@RicardoRotenbe1) March 3, 2020

Desta forma, de acordo com o portal Globoesporte.com, as negociações foram mantidas, com a equipe do jogador considerando o acordo. Ainda segundo informações do site, o Botafogo teria aceitado pagar um valor mensal para Yaya acima do teto de R$ 150 mil mensais. Esse excedente poderia ser bancado por torcedores famosos do clube, como Felipe Neto e o humorista Marcelo Adnet.

Agora, portanto, o que resta para um desfecho positivo ao Alvinegro é Yaya Touré mandar o pré-contrato assinado, o que pode ocorrer nas próximas horas, e o marfinense chegaria ao clube para disputar o Campeonato Brasileiro.

Vídeo de anúncio vazado

Venê Casagrande, repórter do O Dia, teria postado um vídeo que supostamente seria o anúncio de Yaya Touré como jogador da equipe carioca. O que, de fato, leva a crer que Yaya e o Botafogo já estariam acertados. O Botafogo investiga quem seria o responsável pelo vazamento.