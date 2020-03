Honda faz seu primeiro gol com a camisa do Botafogo e torcida vibra; veja reações

Na estreia, meia balançou as redes contra o Bangu neste domingo (15), pela terceira rodada da Taça Rio

Honda demorou apenas 28 minutos para marcar o seu primeiro gol com a camisa do . Estreando com a camisa Alvinegra contra o , o meia abriu o placar no estádio Nilton neste domingo (15), em cobrança de pênalti.

Com categoria, o jogador bateu colocado e mandou a bala par ao fundo das redes. Na comemoração, apontou para Navarro - que sofreu o penâlti e cedeu a cobrança - e deu um abraço no meio da comemoração. Pareceu um sinal de agradecimento.

Mesmo sem a presença da torcida no estádio devido ao surto do coronavírus, Honda vem animando os alvinegros com o futebol apresentado até o momento. No primeiro tempo, o japonês foi o melhor jogador em campo e vem recebendo elogios dos torcedores nas redes sociais. Confira!

Honda não dá um carrinho. Jogador muito elegante. #Honda — A Bola Impune (@abolaimpune) March 15, 2020