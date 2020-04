O que o Ministério da Saúde diz sobre a volta do futebol no Brasil?

A troca de comando - Mandetta por Teich - no órgão público não afetou a visão da entidade; confira

Mesmo que a pandemia do coronavírus Covid-19 mostre poucos - e esses já são discutíveis - sinais de melhora, a CBF já estuda medidas para retomar a disputa das competições no futebol brasileiro.

De acordo com a UOL, no entanto, o Ministério da Saúde não recomenda que o futebol volte a ativa antes de junho. Ainda segundo a publicação, a recomendação persiste mesmo após a troca no comando da pasta: Luiz Henrique Mandetta foi substituído por Nelson Teich.

Desta maneira, a CBF, mesmo recebendo pressões de clubes para que as competições retornem sob portões fechados, afirma não poder garantir a segurança de um evento com 22 jogadores, reservas, arbitragem e comissão técnica, e irá seguir respeitando o pedido do Ministério da Saúde.

No entanto, a troca de comando no órgão público atrasou a entidade: de acordo com o GloboEsporte, a CBF estava com um documento, que trazia uma lista de recomendações para a retomada do esporte no , pronto. No entanto, a queda de Mandetta fez com o lançamento do protocolo fosse adiado.

Elaborado por médicos de clubes e seleções, o guia traz 20 pontos para um possível retorno do futebol brasileiro. Mesmo assim, não apresenta uma data ou um plano definido.

Pagura explicou detalhes do protocolo de orientação protetiva ao retorno de treinamentos e competições. Segundo o médico, a flexibilização só será possível após a autorização dos órgãos sanitaristas e com o aval da CBF. Porém, não há data: "Ninguém sabe no mundo" #FutGloboCBN — Renan Moura (@renanmouraglobo) April 15, 2020

Em março, o presidente Jair Bolsonaro considerou inadequado a CBF paralisar as atividades e criticou a entidade publicamente. Assim, com a troca de comando no ministério, foi decidido que seria melhor segurar o lançamento do material, a fim de evitar uma possível saia justa com o governo federal.