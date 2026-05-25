Johan Derksen tem que "correr para salvar a vida" em Curaçao

Durante sua estadia em Curaçao, Johan Derksen enfrentou as consequências de declarações anteriores sobre a ilha. O analista do programa “Vandaag Inside” conta no programa online “Doordekken” que alguns motoristas de táxi o abordaram depois que a mídia local voltou a dar destaque às suas críticas anteriores.

Derksen está atualmente em Curaçao para as gravações do Vandaag Inside, que está entrando em sua segunda e última semana de transmissão no local. Segundo o apresentador Wilfred Genee, um encontro com moradores da ilha não transcorreu totalmente sem problemas. “Você teve que correr para salvar a vida, pelo que entendi”, afirma Genee.

O analista responde com um piscar de olhos, mas confirmou que houve agitação em decorrência de um artigo de jornal. “Parece que saiu algo no jornal dizendo que eu falei algo sobre esta ilha. E aqueles motoristas de táxi ficaram bem chatos”, disse Derksen.

Ele também faz uma referência com um piscar de olhos ao seu bom amigo Henk Kuipers, que também está em Curaçao. “Esse Henk está sempre na minha frente, mas quando preciso dele, ele desaparece.”

O motivo do alvoroço está nas declarações que Derksen fez em abril do ano passado. Na época, ele demonstrou pouca apreciação por Curaçao e se expressou de forma particularmente crítica sobre a ilha.

“Não tenho nada a ver com Curaçao, acho que é um antro de bandidos”, disse Derksen na época. “Nunca gosto de estar lá. Não, isso não é piada.” Essas declarações foram recentemente retomadas por um jornal local, o que reacendeu a discussão.

Apesar da comoção causada, Derksen parece estar se divertindo mais do que esperava. Na semana passada, ele falou na revista VI de forma mais entusiasmada sobre Curaçao do que na véspera da viagem patrocinada.