Johan Derksen revela o que o incomoda profundamente em Danny Makkelie

Johan Derksen compreende que Danny Makkelie tenha sido designado pela FIFA como árbitro para a Copa do Mundo. Por outro lado, o convidado habitual do programa“Vandaag Inside” critica duramente o árbitro de ponta holandês.

“Não acho que ele esteja tendo uma boa temporada. Mas ele deve isso à sua reputação internacional”, assim Derksen inicia a transmissão desta sexta-feira. Para Makkelie (43), esta é sua segunda Copa do Mundo, após a fase final de quatro anos atrás no Catar.

Derksen critica Makkelie pelo fato de o experiente árbitro ter apitado regularmente na Arábia Saudita nos últimos anos. “O Bigode” explica por que, em sua opinião, isso é inaceitável do ponto de vista humano.

“Não entendo, e isso sempre me incomoda. E já disse isso várias vezes. Esse Makkelie é gay e vai arbitrar na Arábia Saudita. Enquanto, a uma rua de distância, um gay é enforcado por ser gay. Então penso: não se faz isso por dinheiro. Não se vai lá por diversão”, Derksen expressa mais uma vez sua opinião sobre Makkelie.

“É um trabalho extra para Makkelie. Eles estão lhe dando essa oportunidade”, acrescenta Derksen. Makkelie atuou como VAR na Copa do Mundo de 2018 e como árbitro nos Campeonatos Europeus de 2021 e 2024.

Makkelie enfatizou, há alguns anos, que arbitrar na Saudi Pro League é uma “experiência maravilhosa”. Além disso, o árbitro da Holanda do Sul acredita que o esporte não deve ser comparado à política.