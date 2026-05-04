Johan Derksen fica revoltado: “Que cara nojento é esse, cara!”

O cartão vermelho mostrado a Paul Gladon após a falta cometida sobre Timon Wellenreuther na partida entre Fortuna Sittard e Feyenoord (1-2) continua a agitar os ânimos. O incidente também foi amplamente discutido no programa “Vandaag Inside”. Lá, as opiniões divergem bastante, com críticas severas dirigidas principalmente ao goleiro do Feyenoord.

Aos 77 minutos, Gladon recebeu um cartão vermelho direto após uma ação imprudente contra Wellenreuther. Naquele momento, o Feyenoord ainda perdia por 1 a 0, o que fez com que a tensão aumentasse visivelmente. Quando o fisioterapeuta Van der Hoek tentou entrar em campo, Jeremiah St. Juste tentou impedi-lo com grande esforço físico para evitar perda de tempo.

René van der Gijp destaca principalmente a reação de Wellenreuther. “Aquele goleiro cai como se estivesse acontecendo algo grave. Depois, viu-se que não era nada de mais. O médico só quer fazer o seu trabalho, mas é impedido. Por quê? Pois, eu também não sei, velho gigante.”

Valentijn Driessen foi ainda mais longe em sua avaliação sobre o goleiro alemão. “É o maior trapaceiro dos campos holandeses”, afirmou o jornalista do De Telegraaf.

Johan Derksen também se concentrou principalmente em Wellenreuthe. “Acho que isso é uma falta grave. O árbitro deveria dar um cartão amarelo por isso. Ele realmente desacredita o futebol dessa maneira.”

Van der Gijp não achou que a falta de Gladon merecesse necessariamente um cartão vermelho. “Os árbitros também não levam em conta – o que, claro, não dá para fazer – que foi cometida pelo segundo atacante do Fortuna Sittard. Foi um pouco rude, mas você achou que merecia cartão vermelho? Não, foi apenas um pouco infeliz e rude.”

O árbitro Bas Nijhuis explica a situação a partir de sua perspectiva profissional. “De acordo com as regras, pode muito bem ser um cartão vermelho. Ele avança e cai com toda a força. Nesse caso, você pode dar o cartão.”

Derksen volta a falar sobre Wellenreuther: “Sim, mas aquele goleiro deveria ter recebido um cartão amarelo por aquela encenação. Que cara assustador! Ele é alemão ou algo assim?”

Nijhuis: “É bem possível que um dia vamos dar cartão amarelo por isso, mas, no momento, as regras não permitem.”