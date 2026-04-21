Johan Derksen está realmente perplexo: “O que leva um clube a contratá-lo?”

Johan Derksen é muito claro em sua opinião sobre Andries Jonker, que parece estar prestes a se tornar o novo técnico do MVV Maastricht. O ex-técnico da seleção feminina holandesa tem o currículo ideal para assumir o comando no sul de Limburg.

“Então o MVV vai chegar às competições europeias em menos de um ano”, abre Derksen de forma cínica na terça-feira no programa Vandaag Inside. “E depois ele vai levar o Kevin Hofland, que fracassou em todos os lugares.” O colega de mesa René van der Gijp dá uma boa risada com esse comentário.

“Não me lembro de Jonker ter tido sucesso em lugar algum. Mas o que leva um clube a contratá-lo?”, Derksen se pergunta em voz alta, questionando por que o MVV quer trabalhar com o técnico de Amsterdã. “Eles devem ter ficado completamente perdidos nessas reuniões”, acrescenta Van der Gijp com uma piada.”

Derksen continua: “Então, por que não perguntar a algumas jogadoras da seleção feminina? Assim você sabe no que está se metendo.” Após o Euro do verão passado, surgiram rumores de que várias jogadoras tinham um relacionamento profissional ruim com Jonker, que já havia sido informado, bem antes da fase final, que teria de sair após o Euro.

As negociações entre Jonker e o clube de Limburgo já se encontram na fase final, informou o jornalista Mounir Boualin na segunda-feira. O ex-assistente de Louis van Gaal vai suceder a Peter van den Berg.

No início deste mês, já ficou claro que o MVV e Van den Berg se separariam após esta temporada. Seu contrato não foi renovado.